Dosta vam je filma "Sam u kući"? Ove blagdane isprobajte nešto drugačije božićne filmove i serije!

Umorni ste od "Sam u kući"? Ove blagdane isprobajte svježije božićne filmove i serije – izbor nikad nije bio raznovrsniji.

Ako vam je "Sam u kući" već napamet u malom prstu i ove godine želite nešto svježije, a jednako toplo i blagdanski zarazno, dobra je vijest da izbor božićnih filmova i serija nikad nije bio bogatiji.

Božić na ekranu odavno više nije rezerviran samo za stare klasike – streaming servisi svake sezone izbacuju nove naslove koji pokušavaju uhvatiti onaj isti osjećaj dekice, kuhanog vina i laganog smijeha pred spavanje.

Za one koji vole tradiciju, ali bez Kevina McCallistera, uvijek se vrijedi vratiti filmovima poput "The Holiday", koji je postao moderni božićni klasik zahvaljujući kombinaciji romantike, humora i osjećaja da se u prosincu ipak može krenuti ispočetka. Tu su i naslovi poput "Love Actually", koji savršeno funkcionira kao mozaik malih priča – nesavršenih, ponekad i bolnih, ali iskrenih, baš poput stvarnih blagdana. Ako tražite obiteljski film koji nije sladunjav, "The Nightmare Before Christmas" i dalje briljira jer Božić prikazuje kroz drukčiju, mračniju, ali iznenađujuće toplu prizmu.

Posljednjih blagdanskih sezona sve više pažnje privlače novi filmovi i serije koji se ne boje igrati s formulom. Puno je romantičnih komedija u kojima Božić nije samo kulisa, nego katalizator za osobne lomove, nove početke i neugodno iskrene razgovore. U tim novijim naslovima često nema savršene obitelji ni idealnih odnosa – likovi su izgubljeni, ponekad cinični, ponekad umorni, ali upravo zato bliži gledatelju. To su filmovi koji podsjećaju da Božić ne mora biti savršen da bi bio vrijedan.

I Nova TV ovog Božića donosi veliki filmski maraton.

Od božićnih romantičnih priča i toplih obiteljskih filmova do adrenalinskih akcijskih spektakala i nagrađivanih drama.

Za pravi božićni ugođaj pobrinut će se niz naslova koji donose toplinu, romantiku i čaroliju blagdana. Ovog Božića gledatelji će moći uživati u romantičnim filmovima "Zaljubljeni Božić" i "Neočekivan Božić". Komedija "Božić kod zločestih mama", savršena za opušteni blagdanski vikend, dodatno će začiniti program toplinom i humorom, a blagdanskoj čaroliji pridružuju se i dva šarmantna filma "U potrazi za Djedom Božićnjakom" i "Duh Božića". U sklopu posebnih premijera, gledatelji će u danima nakon Božića moći pogledati napeti film "Tiha noć", dok će urnebesna komedija "Božićna ulica" s Eddiejem Murphyjem razveseliti publiku na Badnjak.

Smijeh je zagarantiran uz komedije "Starci" i "Murjaci s klupe", dok će obiteljsku avanturu donijeti bezvremenski hit "Karate Kid". Romantična akcijska komedija "Vjenčanje za umrijeti" savršeno će se uklopiti dan nakon Božića, kada Jennifer Lopez i Josh Duhamel kreću u spasilačku misiju nakon što njihovo vjenčanje završi u rukama otmičara. Za ljubitelje velikih akcijskih scena tu je niz spektakala koji će se prikazivati u božićnom tjednu: epska avantura "Herkul", dinamični "Kralj Arthur: Legenda o maču", akcijski hit "Pad Londona" te pustolovna komedija "Izgubljeni grad". Program obogaćuju i snažne drame temeljene na stvarnim događajima. "Juda i crni mesija" donosi priču o političkoj borbi i izdaji unutar pokreta Crnih pantera, a "One su bombe" prikazuje hrabre novinarke koje su moćnog direktora razotkrile za uznemiravanje.

Što možete gledati na Domi TV, saznajte OVDJE.

Ove godine i streaming servisi i kina donijeli su pokoji svježi klasik. Ako već imate punu ponudu klasičnih filmova probajte ove:

"Joy to the World", "Tyler Perry’s Finding Joy", "My Secret Santa", "A Very Jonas Christmas Movie", "Jingle Bell Heist".

A tu su i druge zanimljive ponude za prazničnu sezonu:

"The First Snow of Fraggle Rock", "Oy to the World!", "A Christmas Story", "The Polar Express"...

Ove blagdanske sezone izbor je toliko raznolik da se Božić može gledati na sto načina: romantično, ironično, nostalgično, mračno ili potpuno razigrano. Jedino pravilo je da ne morate ponovno gledati isto što i svake godine. Možda baš neki novi film ili serija, za koje niste ni znali da postoje, postanu vaš osobni božićni ritual – onaj koji ćete se sjetiti čim se upale lampice i prosinac ponovno pokuca na vrata.

