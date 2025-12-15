Anja Alavanja Viljevac o velikoj časti koja joj je pripala ove godine: "Emotivno me snažno dotaknuo Anin apel...''

Ovogodišnji koncert Želim život donosi novu energiju i posebno emotivnu atmosferu, a među voditeljima će se po prvi put naći i Ana Alavanja Viljevac. Humanitarna akcija koja već godinama spaja glazbu, zajedništvo i nadu, za nju ima duboko osobno značenje — i upravo iz te emocije nastaje priča koja nadilazi samu pozornicu.

Ovogodišnji humanitarni koncert Želim život za Anu Alavanju Viljevac ima posebno značenje. Nakon godina sudjelovanja u akciji iza kulisa, ove će se godine po prvi put naći u ulozi voditeljice, čime je njezina povezanost s projektom dobila novu dimenziju. Kako sama kaže, poziv ju je ispunio ponosom i zahvalnošću:

"Do sada sam se javljala na telefone u Call centru, a posebna je čast i na ovaj način doprinijeti ovoj akciji."

Za Anu, Želim život nije samo koncert, već snažna ljudska priča koja ju je duboko dotaknula još na samim počecima. Emocija i poruka ove akcije, ističe, ostavili su trajan trag:

"Emotivno me snažno dotaknuo Anin apel, još dok je tinjala nada da će se izboriti za život. I nevjerojatno je što je, nakon osobne tragedije, pokrenula. Toliko je jednostavna, a snažna poruka: Želim život. Sjećam se kako sam danima čitala posvete Ani od strane njezinih prijatelja i kolega, i kako sam si pomislila koliko je divna ova djevojka bila. Puna života i prekrasnog osmijeha. Slušala sam na radiju razgovor s dr. Mirandom Mrsićem koji ju je liječio i divna je priča o samim počecima prikupljanja uzoraka iz pupkovine...a izaziva divljenje i strahopoštovanje u što se pretvorila."

Iako joj je ovo prvi put u voditeljskoj ulozi na ovom koncertu, razgovori s kolegama koji su ranijih godina vodili program dodatno su je ohrabrili.

"Rekli su kako uvijek bude dirljivo, divno i optimistično."

Svjesna snažne emotivne pozadine cijelog događaja, Ana priznaje da joj je posebno važno okruženje i ljudi koji će tu večer biti s njom na pozornici.

"Imala sam prilike upoznati gospođu Mariju, Aninu mamu, i sretna sam što ću je ponovno sresti. Da, iznimno je to emotivna priča, ali mislim da će Franu i mene držati pozitivna atmosfera koju će napraviti posjetitelji na Trgu."

Najvažnija poruka koju želi da publika ponese s koncerta jest svijest o vlastitoj snazi i mogućnosti da svatko može učiniti razliku.

"Osjećaj da su kao pojedinci važni, da mogu učiniti puno. Jedna prijava u registar je jedan potencijalno spašen život. Nije li to dovoljna motivacija? Netko danas živi jer je jedna osoba rekla da želi ući u registar. Jednako tako bitno je podržati i akciju okretanjem broja telefona 060 9000."

Blagdansko razdoblje za Anu je vrijeme u kojem posebno uživa, a obiteljski trenuci za nju su najvrijedniji dio prosinca.

"Obožavam ovo doba godine. S klincima gledam božićne filmove, izrađujemo božićne ukrase, koji doduše nigdje ne budu izloženi, ali uživamo u izrađivanju i druženju. Volimo ići na klizanje, na božićne predstave...Suprug i ja volimo i samo pobjeći na advent na kuhano vino. Grad živne u ovo doba godine, što mi se sviđa."

Posebno mjesto u njezinim sjećanjima imaju i božićni trenuci iz djetinjstva.

"Uvijek sam voljela kićenje bora, uvijek smo ga kitili zajedno na sam Badnjak, a kako je mama dekoraterka po zanimanju, uvijek je moralo zadovoljiti određene estetske kriterije. Sjećam se i kako sam bila sretna kad mi je tata donio jaslice iz Austrije."

Unatoč obvezama, prosinac u njezinoj obitelji donosi mir i radost, bez pretjeranog stresa.

"Mi smo nekako doma svi sretni u prosincu. Nemamo grincha u vlastitim redovima. Klinci sretni odbrojavaju zadnje dane škole prije praznika. Badnjak navečer i Božić provodimo kod mojih i suprugovih, pa nemam veliki pritisak što se nakuhavanja tiče. Volim ići i birati poklone, volim okićene prostore. U prosincu se ljudi više druže, uglavnom su i otvoreniji, pristupačniji i dobre volje. Tako da mi lakše padnu i prometne gužve."

Na pitanje što joj je najdraži dio prosinca, Ana bez razmišljanja priznaje da uživa u svemu — uz jednu posebno simpatičnu anegdotu.

"Volim sve od toga. Na sreću, imam partnera u prosinačkoj euforiji, svog muža. Od kuhanja, do sada sam svake godine pripremala suhog bakalara. Prošle sam godine dobila na poklon jednog duljine jedan metar. Stavila sam ga na terasu. Otputovali smo na par dana, a sustanari iz zgrade su u grupu poslali sliku bakalara kako zauzima jedno parkirno mjesto. Naime, u Zagrebu je bio olujni vjetar i bakalar je odletio na parking. Na kraju je ipak uspješno završio, prvo u kadi na namakanju, a zatim u loncu."

Godina koja je na izmaku za nju je bila ispunjena i privatno i poslovno.

"Ovo je bila izuzetna godina, puno druženja, putovanja, lijepih poslova i za kraj godine-dolazak u studio IN magazina. Ova me godina naučila da sve dođe u pravo vrijeme. Već neko vrijeme tražimo veći stan, prilično neuspješno. Vjerujem da ćemo i njega naći u pravo vrijeme - u prvoj polovici ove godine. Jer si u suprotnom ne smijem kupiti više niti jedne cipele."

Među trenucima koje će posebno pamtiti ističe i one najintimnije.

"Imam book club i obožavam čitati. Odvela sam cijelu obitelj u toplije krajeve zimi, što sam im obećala, otišla sam na otvaranje ski sezone i ozbiljno se bacila u projekt traženja novog prikladnog stana."

Na pitanje na što je najponosnija, odgovor dolazi iskreno i životno.

"Ja sam si divno posložila život, samo si još želim veći životni prostor. Ali ako ćemo cjepidlačiti, želim da suprug ima više slobodnog vremena, želim da moj tinejdžer upiše dobru srednju školu i da ostanemo zdravi."

U novu godinu želi ući bez velikih rezova, s naglaskom na zajedništvo.

"Neka se nastavi ovakva godina, i važno mi je provoditi kvalitetno vrijeme sa svojom obitelji. Dečki će se sjećati anegdota s putovanja, a ne što su dobivali za poklone."

Za kraj, Ana ima snažnu i toplu blagdansku poruku, u duhu same akcije Želim život.

"Mene uvijek dirnu tople ljudske priče. Ljudi koji se nesebično žrtvuju za druge, bez vlastite kalkulacije i koristi. U ovo vrijeme treba se sjetiti manje sretnih članova zajednice; starih i usamljenih. Evo, to je poruka; posjetite i pričajte s osamljenom susjedom ili članom obitelji. I naravno, vratimo se na to da možemo utjecati na spašavanje života; nazovite 060 9000. Ima li moćnije božićne priče?"

Pomagati drugima nešto je što što bismo trebali činiti cijele godine.

U srijedu 17. prosinca na pozornici na Trgu bana Jelačića u sklopu humanitarnog koncerta Želim život izmjenjivat će se velika glazbena imena poput Luke Nižetića, Grupe Vigor, Maje Šuput, Plavog orkestra, Alke Vuice, Vatre, Matije Cveka, Prljavog kazališta, Franke Batelić, Psihomodo Popa te grupe Magazin.

