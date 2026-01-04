Naša misica Laura ponovno u društvu Trumpovih, okružena je raskošem kakav se rijetko viđa

Laura Gnjatović i dalje se nalazi u SAD-u, gdje je ponovno bila na večeri na imanju Mar-a-Lago.

Aktualna Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović i dalje boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je zajedno s vlasnikom hrvatske licence Vladimirom Kraljevićem i ostatkom predstavništva otputovala u Floridu.

Kraljević, koji se od ranije može pohvaliti da je prijatelj s Donaldom Trumpom, boravi kao njegov posebni gost, zbog čega su on i Gnjatović slavili Novu godinu na imanju Mar-a-Lago, zajedno s drugim prijateljima američkog predsjednika.

Zadranka se na društvenim mrežama pohvalila ekskluzivnom večerom održanom u Mar-a-Lagu, pokazavši raskošni ambijent.

Na fotografijama se vidi elegantno uređeni interijer Mar-a-Laga, bogata večera uz pažljivo servirana jela i vina te glamurozni detalji po kojima je ovo imanje poznato. Laura je za ovu prigodu odabrala sofisticiranu haljinu maslinaste nijanse s visokim prorezom, a cijeli je dojam upotpunila decentnim modnim dodacima.

"Sinoćnja večera u iznimnom okruženju i istaknutom društvu", napisala je Laura, naslutivši kako se radilo o posebnoj i pomno biranoj večeri.

Fotografije su izazvale različite reakcije, od pohvale Laurine ljepote do negativnih komentara zbog vijesti koje se objavljuju svakodnevno.

Samo nekoliko dana ranije Gnjatović je bila u Rijeci, gdje je podržala svog zaručnika Filipa Vujičića na utakmici Kvarnera i Zadra.

Gnjatović je privukla pozornost i na dodjeli nagrada, o čemu više pročitajte OVDJE.

