Zaručila se Miss Hrvatske! Pokazala je zgodnog zaručnika i prsten: ''Da, ozbiljni smo!''

Zaručila se Miss Hrvatske Laura Gnjatović, sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama.

Trenutna Miss Hrvatske, Laura Gnjatović, nije skrivala uzbuđenje nakon velike vijesti.

Naime, lijepa Laura se zaručila, a otkrila je kako ju je dečko Filip zaprosio u Dubrovniku te su zajedno pozirali.

Pokazala je i predivan prsten koji je dobila.

''Dap, ozbiljni smo!'' napisala je.

Nakon vijesti o zarukama odgovarala je na pitanja pratitelja te otkrila da joj je dečko iz Lapada, ali i da je oduševljena prstenom koji je odabrao za prosidbu.

Laura Gnjatović ponijela je titulu nove Miss Universe Hrvatske u travnju i predstavljat će zemlju na svjetskom natjecanju u Tajlandu.

Laura dolazi iz Zadra, a trenutačno živi u Dubrovniku gdje privodi kraju studij sestrinstva te radi u poliklinici i igra odbojku za ŽOK Dubrovnik. Sa svoje 23 godine tečno govori engleski, talijanski i španjolski.

Krajem prošle godine gostovala je u emisiji Kolokvij UNIDU TV-a, odnosno televizije studenata novinarstva Sveučilišta u Dubrovniku. Tom prilikom objasnila je da je tajna njene svestranosti – disciplina.

Nakon studija željela bi se baviti kardiologijom.

"Ta me grana izuzetno privukla, osobito zahvaljujući mom bivšem poslu na hitnoj pomoći. Prvo sam mislila da nikad neću moći svladati tako opsežno područje, barem u granicama sestrinske profesije. No shvatila sam da mogu, zavoljela ga i sad mi je omiljeno. Ako ne budem radila u bolnici, onda me jako privlači hitna medicina", rekla je te otkrila da je u sve to umiješana njezina mama.

