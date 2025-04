Novoj Miss Universe Hrvatske radni dan počinje u pet ujutro: ''Privlači me Hitna medicina..."

Laura Gnjatović iz Zadra, koja studira sestrinstvo u Dubrovniku i radi u poliklinici, proglašena je novom Miss Universe Hrvatske te će predstavljati zemlju na svjetskom natjecanju u Tajlandu.

Laura Gnjatović ponijela je titulu nove Miss Universe Hrvatske i predstavljat će zemlju na svjetskom natjecanju u Tajlandu, a emocije su je svladale odmah nakon proglašenja.

Laura dolazi iz Zadra, a trenutačno živi u Dubrovniku gdje privodi kraju studij sestrinstva, radi u poliklinici i igra odbojku za ŽOK Dubrovnik. Sa svoje 23 godine tečno govori engleski, talijanski i španjolski.

Krajem prošle godine gostovala je u emisiji Kolokvij UNIDU TV-a, odnosno televizije studenata novinarstva Sveučilišta u Dubrovniku. Tom prilikom objasnila je da je tajna njene svestranosti – disciplina.

Laura Gnjatović - 4 Foto: PR / Direkcija Miss Universe Hrvatske

"Mislim da je najbitnija dobra organizacija. Svatko tko se bavi bilo čime paralelno reći će vam isto: organizacija i disciplina. One se moraju steći od samog početka kako bi se kasnije lakše održavale, što, hvala Bogu, trenutno i uspijevam. Uz sve obveze ipak morate izdvojiti vrijeme za sebe i svoje bližnje, a bez organizacije vremena to je teško ostvarivo", kaže.

Na pitanje kako joj izgleda radni dan, Laura je odgovorila da ustaje vrlo rano – između pet i šest ujutro.

"Odlazim na posao i tamo sam do dva ili tri popodne, ovisno o količini posla. Nakon toga trčim kući, imam pola sata do sat pauze za kavu pa idem na fakultet. Nakon povratka kući ručam, a poslije ručka slijedi trening. Nakon treninga sam svoja", prepričala je svoj užurbani raspored.

Laura Gnjatović - 3 Foto: PR / Direkcija Miss Universe Hrvatske

Nakon studija željela bi se baviti kardiologijom.

"Ta me grana izuzetno privukla, osobito zahvaljujući mom bivšem poslu na hitnoj pomoći. Prvo sam mislila da nikad neću moći svladati tako opsežno područje, barem u granicama sestrinske profesije. No shvatila sam da mogu, zavoljela ga i sad mi je omiljeno. Ako ne budem radila u bolnici, onda me jako privlači hitna medicina", rekla je te otkrila da je u sve to umiješana njezina mama.

Laura Gnjatović - 2 Foto: PR / Direkcija Miss Universe Hrvatske

"Nakon srednje škole bila sam u dvojbi – raditi, studirati ili oboje. Majka je predložila da radim jednu sezonu prije upisa na faks i vidim kako mi ide. Rekla je da hitna nudi izazove i adrenalin, pa sam predala papire i postala hitna medicinska sestra", prisjetila se.

Laura Gnjatović - 1 Foto: PR / Direkcija Miss Universe Hrvatske

"U prvoj kritičnoj situaciji iznenadila sam se koliko sam ostala hladnokrvna – emocije isključim dok radim, a poslije, ako treba, plačem ili se smijem. Emocije se ponekad jave danima, čak i mjesecima poslije", dodala je.

"Na poslu morate biti pripravni svih 12 sati smjene. Ako vas prijavno-dojavna jedinica pozove, morate odmah reagirati. Kad nema intervencija, hitna miruje i tada možete imati vrijeme za sebe", zaključila je Laura.

Laura Gnjatović Foto: PR / Šime Aviani

