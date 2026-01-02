Nekada su bile rivalke na terenu, a sada su se odvažile na najveći korak

Uoči ulaza u 2026. godinu, proslavljene nogometašice Sam Kerr i Kristie Mewin udale su se u australskom Perthu pred 120 uzvanika.

Iako manje pod svjetlima reflektora za razliku od muških kolega, nogometašice pričaju zanimljive ljubavne priče, koje često započinju upravo na nogometnom terenu. Stoga ne čudi veliki broj međusobnih parova, koji često dijele pobjede i poraze, ali se i međusobno tješe u slučaju nepovoljnih rezultata.

Nogometašice Sam Kerr i Kristie Mewis novu su 2026. godinu započele na način koji će zauvijek pamtiti. Slavna australska nogometašica i njezina američka kolegica izgovorile su sudbonosno "da" na Staru godinu u Perthu, a tek dan kasnije na društvenim mrežama podijelile su prve prizore s raskošne ceremonije i slavlja koje je uslijedilo.

Sam Kerr i Kristie Mewin - 6 Foto: Profimedia

Sam Kerr i Kristie Mewin - 4 Foto: Profimedia

Sam je na Instagramu pozirala u elegantnom crnom smokingu ispred velikog natpisa "2026", vidno raspoložena nakon vjenčanja s američkom nogometašicom Kristie Mewis. U slavlju su joj se pridružili prijatelji, dok je zabava potrajala do duboko u noć.

Par je gostima osigurao pravi luksuz – iz njihove suite u hotelu i kasinu Crown Perth pružao se pogled na prostrani bazen i rijeku Swan.

Sam Kerr i Kristie Mewin - 7 Foto: Profimedia

Sam Kerr i Kristie Mewin - 5 Foto: Profimedia

Vjenčanju je prisustvovalo više od 120 uzvanika, a ceremonija je započela u 17:30 sati na imanju Villa Dionysus, luksuznoj venecijanskoj vili smještenoj u Swan Valleyju, nedaleko od Pertha. Kristie je zablistala u glamuroznoj vjenčanici s čipkastim korzetom i prozirnom haljinom sa svjetlucavim detaljima, dok je Sam nosila klasični crni smoking s leptir-mašnom i bijelim cvijetom na reveru.

Sam Kerr i Kristie Mewin - 2 Foto: Profimedia

Posebno emotivan trenutak bio je kada je Sam niz prolaz nosila njihova sedmomjesečnog sina Jaggera, što je Kristie dovelo do suza. Par je razmjenjivao zavjete pred brojnim prijateljima i kolegicama iz svijeta ženskog nogometa, a među uzvanicima su bile i brojne zvijezde australske reprezentacije Matildas, sve odjevene u crno, u skladu s dress codeom.

Sam Kerr i Kristie Mewin - 3 Foto: Profimedia

Iako su temperature na Staru godinu u Perthu dosezale i 35 stupnjeva, slavlje nije izgubilo na čaroliji. Gosti su se sklanjali u hlad, nazdravljali šampanjcem i uživali u glazbi violine i violončela, dok su Sam i Kristie zračile srećom i zaljubljenošću.

Raskošna lokacija, emotivni trenuci i slavlje u krugu obitelji i prijatelja učinili su ovo vjenčanje jednim od najupečatljivijih novogodišnjih događaja, a Sam Kerr i Kristie Mewis novu godinu započele su kao supruge.

