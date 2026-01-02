Pretraži
slavlje pred 120 uzvanika

Nekada su bile rivalke na terenu, a sada su se odvažile na najveći korak

Piše E.G., Danas @ 17:49
Sam Kerr i Kristie Mewin - 1 Sam Kerr i Kristie Mewin - 1 Foto: Profimedia

Uoči ulaza u 2026. godinu, proslavljene nogometašice Sam Kerr i Kristie Mewin udale su se u australskom Perthu pred 120 uzvanika.

