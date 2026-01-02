Tko je bila kći glumačkog velikana čija je iznenadna smrt potresla svijet?

Victoria Jones još je u djetinjstvu napravila prve glumačke korake, no kasnije se povukla iz svijeta filma.

Victoria Jones, kći slavnog glumca Tommyja Leeja Jonesa, preminula je u 35. godini života, a okolnosti njezine smrti u luksuznom hotelu u San Franciscu se istražuju.

Victoria Jones bila je kći holivudske ikone i njegove druge supruge Kimberlee Cloughley, s kojom je glumac bio u braku od 1981. do 1996. godine. Par ima i sina Austina, piše Daily Mail.

U mlađim godinama okušala se u glumi te se prvi put pojavila pred kamerama 2002. godine u filmu ''Ljudi u crnom II''. Tri godine kasnije ostvarila je ulogu u filmu ''Tri sprovoda u Meksiku'', koji je režirao njezin otac, a glumila je i u jednoj epizodi serije ''One Tree Hill''.

Kasnije se povukla iz glume, no povremeno je pratila oca na javnim događanjima i crvenim tepisima.

Victoria je s ocem bila vrlo bliska, a Tommy Lee Jones nije skrivao koliko je bio ponosan na nju. U intervjuu za The New Yorker govorio je o njezinu talentu i odrastanju te isticao da je dobra glumica te da ''besprijekorno govori španjolski''.

''Kad je bila beba, rekao sam njezinoj dadilji Leticiji da s njom priča na španjolskom'', otkrio je svojedobno.

Prisjetio se tada i anegdote s filmskog seta, kada je njegova tada 14-godišnja kći prvi put osjetila naporan ritam snimanja.

''Morala je ustajati u pet ujutro zbog svoje uloge. Jednog jutra nije htjela ustati iz kreveta. Rekao sam joj: 'Dušo, ovo je posao.' Ali nije se pomaknula, pa sam je otpustio. Zatim su je, a da mi nisu rekli, članovi produkcije probudili i u posljednji trenutak doveli na set'', ispričao je glumac ranije.

