Samo osmero najboljih: Tko ide u finale iz druge polufinalne večeri Dore?

Još jedna napeta večer odlučit će tko će se pridružiti finalistima na Dori 2026.

Nakon što su gledatelji ispred malih ekrana izabrali osmero najboljih iz prvog polufinala Dore, na red je došla i druga polufinalna večer.

I nju obilježava novih 12 nastupa, a još osam izvođača pokušat će izboriti svoje mjesto u velikom finalu.

1. Ritam Noir – "Profumi di mare"

2. Irma – "Ni traga"

3. Gabrijel Ivić – "Light Up"

4. Zevin – "My mind"

5. Ivan Sever – "Crying Eyes"

6. Lana Mandarić – "Tama"

7. Stela Rade – "Nema te"

8. Devin – "Over Me"

9. Kandžija – "3 ujutro"

10. Marko Kutlić – "Neotuđivo"

11. Sergej – "Scream"

12. Lara Demarin – "Mantra"

OVDJE saznajte kako glasati na Dori. U finalu je jedna stvar drugačija nego u polufinalnim večerima.

A OVDJE pročitajte koji će posebni gosti zapjevati na Dori, gledatelje čeka prava nostalgija.

