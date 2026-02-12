Kletva Capesidea: Tragedije koje su obilježile živote zvijezda ''Dawson’s Creeka''

Iako je ''Dawson’s Creek'' obilježio jednu televizijsku generaciju i svoje zvijezde lansirao u orbitu slave, živote njegovih glumaca u godinama nakon završetka serije obilježili su tragedije, teške bolesti, razvodi i osobni gubici zbog čega mnogi danas govore o svojevrsnoj ''kletvi'' koja prati ekipu iz Capesidea.

Glumačka postava serije ''Dawson’s Creek'' ovog je tjedna u žalosti nakon tragične smrti Jamesa Van Der Beeka.

James, koji je utjelovio simpatičnog, ali pomalo izgubljenog Dawsona Leeryja, preminuo je u srijedu u 48. godini života nakon borbe s kolorektalnim karcinomom. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly (44) i njihovo šestero djece.

James Van Der Beek - 2 Foto: Instagram

James Van Der Beek Foto: Profimedia

Jamesova tragična smrt potaknula je porast gledanosti omiljene serije iz devedesetih, koja se prikazivala šest sezona na mreži WB od 1998. do 2003. godine te lansirala karijere Katie Holmes, Michelle Williams i Joshue Jacksona.

Iako je serija glumačkoj postavi donijela slavu preko noći, ona nije prošla bez cijene – njihove su privatne živote obilježile zdravstvene bitke, razvodi pod povećalom javnosti i tragedije zbog čega mnogi danas govore o svojevrsnoj ''kletvi'' koja prati ekipu iz Capesidea.

Dawson's Creek - 1 Foto: Profimedia

James Van Der Beek

Glavna uloga učvrstila je Jamesov status tinejdžerskog miljenika, uz dodatni uspjeh zahvaljujući ulogama u filmovima poput ''Varsity Blues'' i ''The Rules of Attraction'' tijekom godina kada je glumio Dawsona. Do završetka serije našao se i na popisu 50 najljepših ljudi časopisa People. Krajem 2000-ih povukao se iz središta pozornosti, prihvaćajući televizijske uloge, nastupe u off-Broadway produkcijama te sudjelovanje u emisiji Dancing With The Stars.

Godine 2020. preselio se s obitelji iz Los Angelesa u Austin u Teksasu kako bi vodili jednostavniji život na ranču. Posljednjih godina ponovno je dospio u medije nakon što je u studenom 2024. otkrio da mu je dijagnosticiran kolorektalni karcinom. Glumac je rekao da se privatno nosi s dijagnozom te poduzima korake prema liječenju uz podršku svoje obitelji. Nažalost, ovog je tjedna izgubio bitku s bolešću. Njegova supruga vijest je objavila na Instagramu u srijedu.

James Van Der Beek Foto: Profimedia

''Naš voljeni James David Van Der Beek preminuo je mirno jutros. Svoje posljednje dane dočekao je s hrabrošću, vjerom i dostojanstvom. Ima mnogo toga za podijeliti o njegovim željama, ljubavi prema čovječanstvu i svetosti vremena. Ti će dani doći. Za sada molimo za mir i privatnost dok tugujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem'', napisala je.

Otvorena je i GoFundMe stranica s ciljem prikupljanja sredstava za potporu njegovoj obitelji.

Michelle Williams

Michelle (45) je glumila Jen Lindley, njujoršku buntovnicu poslanu u Capeside da živi s bakom.

Nakon ''Dawson’s Creeka'' ostvarila je možda i najveći profesionalni uspjeh – dobila je četiri nominacije za Oscara i osvojila dva Zlatna globusa. Jedna od njezinih najhvaljenijih filmskih uloga bila je u filmu ''Brokeback Mountain'' (2004.), gdje je upoznala partnera Heatha Ledgera.

Michelle Williams i James Van Der Beek Foto: Profimedia

Par je u listopadu 2005. dobio kćer Matildu, a razišli su se 2007. Tri mjeseca kasnije Ledger je preminuo od slučajnog predoziranja u dobi od samo 28 godina.

Michelle o njegovoj smrti nije javno govorila sve do 2016., posvetivši se odgoju kćeri daleko od reflektora.

''Iskreno, za gotovo sve ostalo vjerujem u to da se ne treba boriti protiv okolnosti, već prihvatiti gdje si i gdje si bio. U gotovo svakom smislu, osim u jednom'', rekla je 2016.

O osjećaju gubitka za svoju kćer dodala je: ''Mogla bih potpuno otići u tom smjeru razmišljanja da Matilda nije ostala bez oca. To je jednostavno nešto što nikada… mislim, nikada neće biti u redu.''

Michelle Williams i Heath Ledger Foto: Profimedia

Joshua Jackson

Joshua je glumio Dawsonova najboljeg prijatelja Paceyja, buntovnika koji je na kraju osvojio srce Joey Potter.

Nakon serije (47) nastavio je glumiti buntovne likove, a nedavno je ostvario uspjeh u serijama ''Fringe'' i ''Doctor Odyssey''.

Joshua Jackson Foto: Profimedia

No njegov privatni život bio je obilježen ljubavnim problemima. Godine 2019. oženio je Jodie Turner-Smith, no četiri godine kasnije ona je podnijela zahtjev za razvod zbog nepomirljivih razlika.

Spor oko skrbništva nad njihovom petogodišnjom kćeri Juno pokazao se problematičnim, uključujući neslaganja oko škole i putovanja. Joshua je prošle godine izgubio i dom vrijedan 2 milijuna dolara u Topanga Canyonu u razornim požarima u Los Angelesu.

Kuća je imala posebno značenje jer je ondje proveo dio djetinjstva prije nego što se s osam godina preselio u Kanadu nakon razvoda roditelja.

''Ta kuća u Topangi bila je mjesto gdje je sve djelovalo jednostavno, pa je za mene bilo iscjeljujuće ponovno je kupiti'', rekao je 2021.

Joshua Jackson Foto: Profimedia

Katie Holmes

Katie (47) bila je utjelovljenje djevojke iz susjedstva kao Joey Potter.

Njezin brak s Tomom Cruiseom i kasniji razvod zasjenili su njezinu karijeru nakon serije. Par se razveo 2012. nakon pet godina braka, u jednom od najeksponiranijih razvoda u Hollywoodu.

Katie je dobila skrbništvo nad kćeri Suri, što joj je omogućilo da je udalji od Scijentološke crkve.

James Van Der Beek, Katie Holmes Foto: Profimedia

James Van Der Beek, Katie Holmes Foto: Profimedia

Nakon razvoda dobila je 10 milijuna funti te 38.000 dolara godišnje alimentacije. Tijekom 12 godina primila je oko 400.000 dolara za odgoj Suri, no navodno više nema pravo na alimentaciju jer je Suri sada punoljetna i studira. U novom projektu Happy Hours ponovno surađuje s Joshuom Jacksonom, glumeći bivše ljubavnike koji se ponovno susreću.

Katie Holmes i Suri Cruise Foto: Profimedia

Obi Ndefo

Obi Ndefo, koji je glumio Bodieja Wellsa, preminuo je u studenom 2024. u 51. godini, pet godina nakon što je u nesreći izgubio obje noge.

Teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći 2019. godine kada ga je udario pijani vozač. Prijatelji i obitelj pokrenuli su GoFundMe kampanju kojom je prikupljeno više od 290.000 dolara za proteze, operacije i prilagodbu doma.

Obi Ndefo Foto: Profimedia

Heidi Ferrer

Scenaristica serije Heidi Ferrer (50) oduzela si je život 2021. nakon 13-mjesečne borbe s dugotrajnim posljedicama COVID-19.

Od zaraze u travnju 2020. patila je od jakih bolova, umora i neuroloških simptoma te je bila prikovana za krevet. Njezin suprug izjavio je da je osjećala kako joj se stanje samo pogoršava i da više nije vidjela izlaz iz patnje.

Heidi Ferrer Foto: Afp

