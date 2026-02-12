Val podrške nakon smrti zvijezde ''Dawson's Creeka'', za njegovu obitelj prikupljeno više od milijun dolara

GoFundMe kampanja za Jamesa Van Der Beeka premašila je milijun dolara donacija samo nekoliko sati nakon smrti 48-godišnje zvijezde koja se borila s rakom.

Nakon smrti Jamesa Van Der Beeka, glumca koji se proslavio ulogom u kultnoj seriji ''Dawson's Creek'', pokrenuta je GoFundMe kampanja za pomoć njegovoj obitelji.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je snažan val emocija među obožavateljima, koji su se u velikom broju uključili kako bi pružili podršku njegovoj supruzi i djeci. U manje od 24 sata prikupljeno je više od milijun dolara, čime je prvotni cilj od 500.000 dolara premašen već u prvim satima kampanje, piše Daily Mail.

James Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek Foto: Instagram

Zbog velikog odaziva cilj je potom povećan, a donacije i dalje pristižu. Trenutačno je prikupljeno 1.196.883 dolara, a kampanju je dosad podržalo više od 22.800 donatora koji su odlučili pomoći obitelji u ovom iznimno teškom razdoblju.

Michelle Williams, James Van Der Beek Foto: Profimedia

''James Van Der Beek bio je voljeni suprug, otac i prijatelj koji je dotaknuo živote svih koji su ga poznavali. Nakon duge i hrabre borbe s rakom preminuo je 11. veljače 2026., ostavivši iza sebe svoju odanu suprugu Kimberly i njihovo šestero prekrasne djece. Tijekom njegove bolesti obitelj se nije suočavala samo s teškim emocionalnim trenucima, već i s velikim financijskim opterećenjem, čineći sve što je bilo u njihovoj moći kako bi mu pružili najbolju moguću skrb'', stoji na stranici za prikupljanje sredstava.

James Van Der Beek - 2 Foto: Instagram

''Nakon ovog nenadoknadivog gubitka Kimberly i djeca nalaze se pred neizvjesnom budućnošću. Troškovi liječenja i dugotrajne borbe s bolešću iscrpili su obiteljske financije. Trude se zadržati svoj dom i djeci omogućiti nastavak školovanja kako bi im pružili barem tračak stabilnosti u ovom iznimno teškom razdoblju. Podrška prijatelja, obitelji i šire zajednice značit će im više nego što se može riječima opisati dok pokušavaju pronaći snagu za dalje. Vaša velikodušnost pomoći će u pokrivanju osnovnih životnih troškova, podmirivanju računa i osiguravanju obrazovanja njihove djece.''

''Svaka donacija, bez obzira na iznos, pomoći će Kimberly i njezinoj obitelji da ponovno pronađu nadu i sigurnost dok započinju novo poglavlje svojih života. Hvala vam što razmišljate o pružanju podrške.''

Tužnu vijest o smrti glumca potvrdila je njegova surpuga srceparajućom objavom, a više o tome pisali smo OVDJE.

James Van Der Beek sa suprugom - 2 Foto: Instagram

Zajedno su imali šestero djece. Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

