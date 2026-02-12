Kako glasati na Dori? U finalu je jedna stvar drugačija nego u polufinalnim večerima

Uoči prvog polufinala donosimo sve što trebate znati o glasanju na Dori.

Večeras počinje 27. izdanje Dore, glazbenog natjecanja na kojem Hrvatska bira svog predstavnika za Eurosong, koji se ove godine održava u Beču.

Ovogodišnja Dora održava se kroz dvije polufinalne večeri, 12. i 13. veljače, dok je veliko finale zakazano za nedjelju, 15. veljače. U svakoj polufinalnoj večeri predstavit će se po 12 izvođača, a osam najboljih iz svake večeri izborit će mjesto u finalu.

Glazbeni spektakl ponovno donosi raznolike stilove, nova imena i već poznata lica, a publika s nestrpljenjem očekuje prve nastupe.

A kako glasati?

U polufinalnim večerima Dore 2026 rezultat natjecatelja određivat će se samo glasovima publike, piše HRT. Gledatelji mogu glasati na dva načina - putem telefonskih poziva i putem poruka:

Gledatelji zovu jedan od telefonskih brojeva iz numeracije 065 22 44 xx, koji su tijekom emisije prikazani na ekranu, a SMS poruku sadržaja ''Doraxx'' (gdje xx predstavlja pripadajući broj pjesme npr. Dora01, Dora02, ..., Dora12) na SMS broj 60006; koji se također tijekom emisije prikazuje na ekranu.

Pobjednik Dore će biti izabran u omjeru 50% glasova publike, koja će moći glasovati putem telefonskih poziva i SMS poruka, te 50% glasovima žirija.

Glasanje počinje u trenutku kada to objave voditelji natjecanja i traje 15 minuta. Maksimalan broj glasova s jednog pretplatničkog broja je 10.

