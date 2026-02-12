Srceparajući oproštaj supruge zvijezde ''Dawson’s Creeka'': ''Posljednje dane dočekao je hrabro...''

Kimberly Van Der Beek oprostila se od supruga Jamesa Van Der Beeka dirljivom porukom, zajedno su imali šestero djece.

Vijest o smrti Jamesa Van Der Beeka u 49. godini života potresla je obožavatelje diljem svijeta, posebno one koji ga pamte kao nezaboravnog Dawsona iz kultne serije ''Dawson’s Creek''.

Tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Kimberly, koja je podijelila emotivnu poruku na Instagramu posvećenu svom suprugu. Njezine riječi, ispunjene tugom i ljubavlju, dirnule su mnoge te su se brzo proširile društvenim mrežama.

''Naš voljeni James preminuo je mirno jutros. Svoje posljednje dane dočekao je s hrabrošću, vjerom i dostojanstvom. Mnogo toga još treba podijeliti o njegovim željama, ljubavi prema čovječanstvu i svetosti vremena. Ti će dani doći. Za sada vas molimo za mir i privatnost dok tugujemo za našim voljenim suprugom, ocem, sinom, bratom i prijateljem'', napisala je.

Objavu je potom podijelila i na svom InstagramStoryju, uz poveznicu na GoFundMe kampanju koju su, kako je navela, pokrenuli njihovi prijatelji kako bi pomogli njoj i njihovoj djeci u ovom iznimno teškom razdoblju.

''Moji prijatelji su kreirali ovu stranicu kako bi pružili podršku meni i našoj djeci u ovom trenutku. Sa zahvalnošću i slomljenim srcem'', napisala je Kimberly.

U manje od 24 sata od objave tužne vijesti prikupljeno je više od milijun dolara donacija, piše Daily Mail. Brojni obožavatelji, ali i kolege iz svijeta zabave, na taj su način željeli pokazati podršku njegovoj supruzi i djeci u trenucima nezamislive boli.

''James Van Der Beek bio je voljeni suprug, otac i prijatelj koji je dotaknuo živote svih koji su ga poznavali. Nakon duge i hrabre borbe s rakom preminuo je 11. veljače 2026., ostavivši iza sebe svoju odanu suprugu Kimberly i njihovo šestero prekrasne djece. Tijekom njegove bolesti obitelj se nije suočavala samo s teškim emocionalnim trenucima, već i s velikim financijskim opterećenjem, čineći sve što je bilo u njihovoj moći kako bi mu pružili najbolju moguću skrb'', stoji na stranici za prikupljanje sredstava.

''Nakon ovog nenadoknadivog gubitka, Kimberly i djeca nalaze se pred neizvjesnom budućnošću. Troškovi liječenja i dugotrajne borbe s bolešću iscrpili su obiteljske financije. Trude se zadržati svoj dom i djeci omogućiti nastavak školovanja, kako bi im pružili barem tračak stabilnosti u ovom iznimno teškom razdoblju. Podrška prijatelja, obitelji i šire zajednice značit će im više nego što se može riječima opisati dok pokušavaju pronaći snagu za dalje. Vaša velikodušnost pomoći će u pokrivanju osnovnih životnih troškova, podmirivanju računa i osiguravanju obrazovanja njihove djece.''

''Svaka donacija, bez obzira na iznos, pomoći će Kimberly i njezinoj obitelji da ponovno pronađu nadu i sigurnost dok započinju novo poglavlje svojih života. Hvala vam što razmišljate o pružanju podrške.''

