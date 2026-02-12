Pretraži
''naš voljeni james...''

Srceparajući oproštaj supruge zvijezde ''Dawson’s Creeka'': ''Posljednje dane dočekao je hrabro...''

Piše H. L., Danas @ 08:49 Celebrity komentari
James Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek James Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek Foto: Instagram

Kimberly Van Der Beek oprostila se od supruga Jamesa Van Der Beeka dirljivom porukom, zajedno su imali šestero djece.

Frano Ridjan: ''Supertalent je dokaz da televizija još nije na izdisaju!''
Prve polufinalne večeri osvojit će vas 17-godišnja Ema Bubić s pjesmom ''Vrijeme za nas''
Ema Bubić najavljuje nastup prvoj polufinalnoj večeri Dore: ''Početak nastupa je namjerno malo dramatičan...''
Anketa: Hoćete li večeras gledati Doru?
Hoćete li gledati Doru večeras? Recite nam u anketi!
Glazbeni program za sve tri večeri Dore 2026.
Evo koji će posebni gosti zapjevati na Dori, gledatelje čeka prava nostalgija
Hanka Paldum stiže u Arena Zagreb
Hanka Paldum stiže u Arena Zagreb, s brojnim kolegama odat će počast velikom boemu
Kevin James sam sjedio na tribinama na Super Bowlu, evo zašto
Ovaj prizor s tribina potpuno je zasjenio sportsku priču: ''Zašto mu nitko ne pomogne?''
Monica Seleš oglasila se nakon dugo vremena,
Preživjela je napad nožem na terenu, a posljednjih godina živi s teškom dijagnozom
Neočekivani okršaj na mrežama: Severina uzvratila Mladenu Grdoviću
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Georgina Rodríguez pokazala je djelić luksuznog života s Ronaldom
Georgina pokazala djelić luksuznog života koji vodi s Ronaldom nakon što je postao prvi nogometaš milijarder
Lidija Bačić zapalila Veliku Goricu: Mačje izdanje i kožni outfit koji je ukrao show
Mačka Lille u kožnim tajicama raspametila publiku, i otkopčani dekolte otkrio je previše
Župa Uzašašća Gospodinova Novi Travnik pozvala na bojkot filma ''Svadba'' 10
Svećenik iz Novog Travnika pozvao na bojkot filma ''Svadba'', koji obara rekorde diljem regije!
Na čijoj ste strani? Prepucavanje Severine i Grdovića zapalilo društvene mreže
Marko Perković Thompson najavio novi koncert u Širokom Brijegu 6
Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Velika hrvatska zastava s Trsatske gradine krasi Dvoranu mladosti uoči Thompsonova koncerta 5
Uoči Thompsonova koncerta u Rijeci organizatori pripremili poseban prizor za fanove
Severina se osvrnula na koncert u Samoboru 3
Sevkina objava uzburkala internet: "Vjera je tiha, o Gospi pjevam iz ljubavi, a ne iz biznis plana"
Tijela Dragana i Marka pronađena u vikendici na Drini
Loznica tuguje
Dragan i Marko radili su u vikendici, ujutro su ih pronašli mrtve
Vojni helikopter Južne Koreje srušio se tijekom obuke, dvoje poginulih
FOTO Srušio se vojni helikopter tijekom obuke: Poginula je posada
Nakon što je kažnjen na GP-u Gradiška, Stanivuković pisao Hrvatskoj
Banjolučki gradonačelnik pisao Hrvatskoj: "Vjerujem da nam ne želite poslati poruku..."
show
Lidija Bačić zapalila Veliku Goricu: Mačje izdanje i kožni outfit koji je ukrao show
Mačka Lille u kožnim tajicama raspametila publiku, i otkopčani dekolte otkrio je previše
Posljednja objava Jamesa Van Der Beeka na Instagramu
Zadnja objava na Instagramu preminulog glumca lomi srca, podijelio ju je nekoliko dana prije smrti
Lucija Šarić Lončarek podijelila prizore prvog rođendana sina
Veliko slavlje u obitelji kćeri hrvatskog tajkuna, pohvalila se fotkama na Instagramu
zdravlje
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
Crna plomba na zubu: EU je zabranjuje! Evo zašto biste je trebali zamijeniti što prije
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Soda bikarbona i prašak za pecivo: Većina ljudi ih koristi pogrešno – evo u čemu je stvarna razlika!
Esencijalna hipertenzija: Zašto vam tlak raste, a ne osjećate ništa?
Esencijalna hipertenzija: Zašto vam tlak raste, a ne osjećate ništa?
zabava
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
Bebina reakcija postala hit, provjerite zašto je snimka nasmijala milijune
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Radi u vrtiću za pse, a njezin odlazak s posla rastopio je srca gledatelja
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
Sredio je Golfa, a kad pogledate što je napisao na branik, vidjet ćete zašto je toliko popularan
tech
Robot Roby odbio skočiti sa Starog mosta, razlog je prilično logičan
Robot Roby odbio skočiti sa Starog mosta, razlog je prilično logičan
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
Kinezi uskoro predstavljaju električni automobil s baterijom kojoj ni polarne hladnoće ne mogu ništa
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
VIDEO Pogledajte kako je ukrajinski F-16 izbrisao s neba ruski dron vatrom iz topa
sport
Preminuo nogometaš (28) Xisco Quesada čija je priča sve dirnula u srce
Preminuo nogometaš (28) čija je priča sve dirnula u srce: Oženio se 48 sati nakon dijagnoze
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
Talijanski kup: Ispao branitelj naslova Bologna, Nikola Moro asistent
Vatreni namjestio pogodak, ali ništa od polufinala: Branitelj naslova ispao nakon penala
tv
Kumovi: U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
U Kumove se vraća Mirna Mihelčić
Kumovi: Možda ipak ima nade za njih
Možda ipak ima nade za njih
Kumovi: Dobio je neugodan poziv – Bolje je da uživo porazgovaraju
KUMOVI
Kumovi: Dobio je neugodan poziv – Bolje je da uživo porazgovaraju
putovanja
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Kviz općeg znanja: Možete li točno odgovoriti na ovih 15 pitanja?
Rolada od Nutelle recept
Ovu roladu od Nutelle tako je lako napraviti, a okus je – čista fantazija
Tjedni jelovnik jeftina jela od 9.2. do 15.2. 2026.
7 prefinih jela za svaki dan ovoga tjedna koji se mogu napraviti za smiješne novce
novac
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Vlasnik karlovačke pivovare najavio 6000 otkaza i potragu za novim direktorom
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Zbog poticajnijeg poslovnog okruženja slovenski Petrol želi dio važnih funkcija prebaciti u Hrvatsku
Znate li koliko koštaju olimpijski kostimi za umjetničko klizanje? Cijena će vas iznenaditi
Znate li koliko koštaju olimpijski kostimi za umjetničko klizanje? Cijena će vas iznenaditi
lifestyle
Ulična moda Zagreb u slatkoj minici i nabranim čizmama
Vrhunski se skockala! Šetnja centrom Zagreba u slatkoj minici i nabranim čizmama za tip-top izdanje
Popis recepata za jednostavna jela
Tražite ideju za jednostavan ručak? Imamo više od 30 recepata bez kompliciranja
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
U ovim mjesecima rađaju se najinteligentnije osobe na svijetu
Preminuo nogometaš (28) Xisco Quesada čija je priča sve dirnula u srce
Preminuo nogometaš (28) čija je priča sve dirnula u srce: Oženio se 48 sati nakon dijagnoze
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
FOTO Vonn se javila iz bolnice nakon operacije: Pogledajte kako joj izgleda noga
Ulična moda Zagreb u slatkoj minici i nabranim čizmama
Vrhunski se skockala! Šetnja centrom Zagreba u slatkoj minici i nabranim čizmama za tip-top izdanje
 
