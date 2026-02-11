Sandi Cenov javno zahvalio bližnjima i supruzi na njihov veliki dan: ''Život mi je uspio''

U krugu najbližih Sandi i Ilina proslavili su svoj veliki dan, a glazbenik je potom emotivnom porukom na Instagramu zahvalio supruzi i prijateljima.

Sandi i Ilina Cenov obilježili su velikih 20 godina braka, a okruglu obljetnicu proslavili su na način koji će dugo pamtiti. U krugu obitelji i najbližih prijatelja priredili su svečanu i emotivnu proslavu kojom su obilježile njihova dva zajednička desetljeća.

Posebnu pažnju privukla je i Sandijeva emotivna objava na Instagramu, kojom je nakon fešte, osim supruzi Ilini, zahvalio i svojim najbližim prijateljima.

''Imati ovakvu ženu i ovakve prijatelje – to se ne zove ''uspio sam u životu'', to se zove ''život mi je uspio''!! I tako već eto 20 godina! Pa red je bio da to sinoć i proslavimo u malom krugu velikih ljudi, mojih najdražih, kojima bih dao sve. A znam da bi i oni meni. A sinoć su mi svi i dali svoj dio srca... Hvala svima!! Da ne nabrajam...'', napisao je naš glazbenik uz prizore s proslave.

Sandi i Ilina Cenov Foto: Instagram

Sandi i Ilina Cenov Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sekunda do katastrofe: Nezgoda s kostimom umalo ih je koštala fijaska na Olimpijskim igrama

Inače, par se upoznao na skijalištu Nassfeldu 2005. godine. Tri mjeseca poslije vjenčali su se na Baliju u Indoneziji, no morali su odraditi hrvatsko vjenčanje kako bi brak bio valjan. Pred matičarom u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici vjenčali su se 2006. godine.

Sandi i Ilina Cenov Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Zajedno su dobili dvoje djece, sina Mikulu i kćer Zaru.

Galerija 21 21 21 21 21

Pogledaji ovo Clubzone Kako izgleda suprug Mirele Priselac Remi? Glumi u njezinu novom spotu

Romantična večer ispunjena emocijama, glazbom i plesom pretvorila se u pravu feštu za pamćenje. Više o tome pisali smo OVDJE.

Maja Šuput, Sandi Cenov, Nina Badrić, Šime Elez - 1 Foto: Instagram

Tamo su bili i Maja Šuput i Šime Elez, a detalje pročitajte OVDJE.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Srpski miljenik žena se pohvalio najljepšim vijestima, jedan detalj krije od javnosti

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Zanimljivosti Tko je ljepotica iz realityja i ovogodišnja zvijezda Eurosonga? Dolazi iz slavne obitelji!

Pogledaji ovo Nekad i sad Legendarnog glumca i dalje proganja nerazjašnjena smrt supruge, čudne okolnosti ni danas nikome nisu jasne