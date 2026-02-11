Je li Kurt Cobain ubijen? Nove forenzičke tvrdnje ponovno rasplamsale teorije zavjere

Neovisni forenzički tim tvrdi da smrt Kurta Cobaina možda nije bila samoubojstvo, već ubojstvo, pozivajući na ponovno otvaranje slučaja.

Smrt Kurta Cobaina 1994. godine šokirala je svijet i zauvijek obilježila glazbenu povijest. Frontmen Nirvane pronađen je mrtav u svom domu u Seattleu, a službena verzija glasila je – samoubojstvo hicem iz sačmarice. No više od tri desetljeća kasnije slučaj ponovno izaziva kontroverze.

Kako piše Daily Mail, neovisni tim forenzičkih stručnjaka iz privatnog sektora nedavno je analizirao obdukcijski nalaz i materijale s mjesta događaja te iznio tvrdnju da Cobainova smrt možda nije bila samoubojstvo, već ubojstvo.

Prema njihovoj analizi, postoje elementi u obdukciji koji, kako tvrde, nisu u skladu s trenutačnom smrću od hica iz sačmarice. Istraživačica Michelle Wilkins navodi da su oštećenja mozga i jetre, kao i tekućina u plućima i krvarenje u očima, tipičniji za predoziranje heroinom nego za brzu smrt vatrenim oružjem.

Tim u svom radu, koji je prošao stručnu recenziju, iznosi teoriju da je Cobainu možda dana prevelika doza heroina kako bi bio onesposobljen, a zatim je uslijedio kobni hitac. Dodatne sumnje, tvrde, potiču položaj tijela, čahura pronađena na neuobičajenom mjestu, izostanak očekivanih tragova krvi te navodno neujednačen rukopis u zadnjim redovima oproštajne poruke.

Kompletan rad možete pročitati OVDJE.

"Ako griješimo, samo nam to dokažite", poručila je Wilkins i naglasila da ne traže uhićenja, već transparentnost i ponovno razmatranje dokaza.

S druge strane, Ured medicinskog istražitelja okruga King i policija u Seattleu ostaju pri prvotnom zaključku, poručili su da je provedena potpuna obdukcija te da zasad ne postoji ništa što bi opravdalo ponovno otvaranje slučaja.

Cobain je preminuo 5. travnja 1994. u dobi od 27 godina i pridružio se zloglasnom "Klubu 27". Njegova smrt i dalje izaziva snažne emocije, a nove tvrdnje dodatno raspiruju dugogodišnje teorije zavjere koje okružuju jednu od najvećih rock-ikona svih vremena.

