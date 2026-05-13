Baby Lasagna ekskluzivno za Dnevnik Nove TV: "Svi možemo biti ponosni na Lelek"

Hrvatska je u finalu Eurosonga - a nastup grupe Lelek među najgledanijima je sa sinoćnjeg polufinala. Naše predstavnice za Dnevnik NOVE TV nisu krile sreću, ispričale su nam kroz što su sve prolazile nakon saznanja da su se svidjele europskoj publici.

Hrvatska se vratila u finale Eurosonga. Članice grupe Lelek s pjesmom "Andromeda" osvojile su mjesto među deset najboljih izvođača prvog polufinala i ušle u završnicu koja će se održati u subotu 16. svibnja.

"Mislim da smo toliko sretne i ponosne, alil da je baš neka esencija sreće. Kao mala djeca smo jer smo dobile nešto što smo jako htjele i stvarno smo se svi potrudili i cijeli tim. Kao kad jako puno učiš za neki ispit i dobiješ pet kao neku potvrdu. Koja je razlika između probe i nastupa. Pa nije bila neka velika razlika jedino mislim da smo pravi nastup više ubile nego generalnu probu", izjavila je Lara.

"Malo smo se uspjele smiriti. Jučer je baš bilo sve puno emocija. Jako smo sretne, zahvalne, uzbuđene i jedva čekamo finale", poručila je Inka, dok je Judita dodala: "Jučer u sobi sam imala ono raspad sistema što se tiče plakanja i svega. To je bilo baš lijepo za proživjeti i doživjeti. Jedva čekamo ponovno izvoditi našu pjesmu jer kad si na stageu te tri minute prođu kao 30 sekundi."

Galerija

Lelek - 5 Foto: Profimedia

Te tri minute završile su među najgledanijim nastupima na Youtubeu nakon polufinala. Objasnile su kako su doživjele svoj trenutak.

"U početku smo se jako fokusirale da suskladimo pokret, vokale, tu neku ulogu u koju mi moramo ući da bi iznjele taj scenski nastup da izgleda tako moćno kako izgleda. Sada kad smo već to toliko uvježbale i to nam je toliko ušlo u tijelo da nema previše misli na pozornici. Ima prije i poslije", kazala je Korina".

Obožavatelji u Beču i danas prepričavaju nastup. Neki su impresionirani, neki su odmah znali da će finale, a neki su uvjereni kako će ući u Top 5.

Ponosni su i u Hrvatskoj.

"Dobre su, mlade cure i super što su prošle dalje. Što mislite kako će u finalu biti? A ovisi o raznim situacijama, ali dobre", poručila je Željka iz Splita, dok je Ana iz Zagreba prokomentirala: Iskreno, top je bilo. Baš je moćno izgledao cijeli taj nastup i super su otpjevale. Naježila sam se malo."

Grupa Lelek Foto: Afp

LELEK - 1 Foto: Afp

Eurosong je posebno pratio Baby Lasagna, naš najbolje plasirani predstavnik na tom natjecanju koji nije skrivao oduševljenje njihovim nastupom.

"Već je bilo fenomenalno. Cijelo vrijeme između ovog perioda između Dore i Eurosonga sam se nadao da će iskoristiti mogućnosti eurovizijske pozornice i apsolutno su to učinili. Sinoć su pokazale da su ozbiljno shvatile zadatak. Mislim da svi možemo biti ponosni na njih", poručio je Baby Lasagna.

Ulazak u finale smatra velikim uspjehom, a djevojkama savjetuje da se sada pokušaju opustiti i uživati u cijelom iskustvu.

“Mislim da već s time što su ušle u finale su napravile veliku stvar, tako da se mogu po meni opustiti, sad se mogu zabaviti. Nisam još pogledao drugu večer pa ne znamo kakva je konkurencija, ali mislim da će to biti top”, rekao je.

LELEK - 2 Foto: Afp

Lelek Foto: Profimedia

Iako je pohvalio hrvatske predstavnice, priznao je da mu je među ostalim izvođačima posebno pažnju privukla Srbija.

"Lelekice su bile bolje, ali meni je za oko naravno zapela Srbija. Naši susjedi su bili fenomenalni", izjavio je.

Na pitanje mogu li upravo Srbija i Hrvatska biti međusobna konkurencija, odgovorio je: "Mislim da mogu se potući. Obje su zanimljive."

LELEK - 3 Foto: Afp

Lelek Foto: Profimedia

Baby Lasagna otkrio je i kakav bi savjet dao djevojkama iz LELEK-a iz vlastitog eurovizijskog iskustva.

"Samo se opustite, zabavite, nasmijte se i uživajte", kratko je poručio.

Prisjetio se i vlastitih emocija tijekom natjecanja te priznao da razumije kroz što djevojke trenutno prolaze.

"Mislim da im može biti napeto, ali nadam se da su se opustile isto kao i ja i da su se zatvorile, ušuškale u svoju malu kućicu i neka se zabavljaju", rekao je.

LELEK - 4 Foto: Afp

Lelek u finalu Eurosonga Foto: In Magazin

Na pitanje mogu li LELEK ostvariti čak i bolji rezultat od njegova prošlogodišnjeg uspjeha, Baby Lasagna nije imao dilemu.

"Naravno da da. Mislim da su cure jako šarmantne i da je njihova pjesma fantastična. Čak ima možda veću težinu nego moja pjesma, što se tiče tematike i aranžmana, tako da zašto ne?", iskreno je priznao.

Otkrio je i da bi suradnja s djevojkama mogla postati stvarnost nakon Eurosonga.

“Već smo surađivali na jednom koncertu, ali nedavno sam čuo da su rekle da bi voljele suradnju sa mnom, a ja često flertam s etno zvukovima, tako da mislim da bi se apsolutno uklopile u sljedeći album ili neki budući singl”, zaključio je Baby Lasagna.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.

