Jeste li i vi primijetili? Ovaj potez na Eurosongu vratio je fanove cijelo desetljeće unatrag!

Aliona Moon tijekom ovogodišnjeg nastupa Moldavije na Eurosongu simbolično je odala počast svom kultnom eurovizijskom nastupu iz 2013. godine, što je oduševilo fanove diljem društvenih mreža.

Pozornica Eurosonga jedinstvena je po tome što se neki izvođači uvijek vole vratiti na istu, bilo da se radi o maloj vremenskoj razlici ili više desetljeća.

Priliku da ponovno stane na istu ove godine je dobila Moldavka Aliona Moon, odavši posebnu počast svom legendarnom nastupu iz 2013. godine.

Aliona ove godine nastupa kao prateći vokal moldavskog predstavnika Satoshija i pjesme "Viva, Moldova!", a fanovi su na TikToku brzo primijetili detalj koji ih je podsjetio na njezin kultni eurovizijski trenutak star više od desetljeća.





Naime, tijekom nastupa Aliona se pojavila u gotovo identičnoj pozi i atmosferi kakvu je imala tijekom izvedbe pjesme "O Mie" na Eurosongu 2013. u Malmöu, kada je predstavljala Moldaviju kao glavna izvođačica. Tadašnji nastup ostao je upamćen po dramatičnoj scenografiji i efektu podizanja haljine pomoću LED projekcija, što je postalo jedan od najikoničnijih trenutaka te godine.

Aliona Moon - 6 Foto: Profimedia

Aliona Moon - 8 Foto: Profimedia

Fanovi na društvenim mrežama odmah su počeli dijeliti usporedbe između dva nastupa, oduševljeni načinom na koji je Aliona simbolično povezala svoju eurovizijsku prošlost s novom ulogom na pozornici, a osim toga mnoge je fasciniralo kolikom se brzinom Aliona uz pomoć radnika popela na stup, otpjevala dio pjesme, te vratila uz Satoshija i ostatak moldavskog tima na glavnom dijelu pozornice.

Posebno emotivno djeluje činjenica da se Aliona sada na Eurosong vraća kao prateći vokal, baš kao što je i sama prije svog solo nastupa 2013. godine bila prateći vokal moldavskom predstavniku Pashi Parfenyju na Eurosongu 2012. godine.

Satoshi je ove godine Moldaviji donio povratak na Eurosong nakon jednogodišnje pauze, a upravo je Aliona Moon jedna od ključnih osoba u njegovom timu. Sudjelovala je i u posebnoj verziji pjesme "Viva, Moldova!" te izvodi prateće vokale tijekom nastupa. Da je u pitanju uspješna suradnja, pokazuje i glatki ulaz u finale.

Satoshi - 3 Foto: Profimedia

Satoshi Foto: Profimedia

Aliona Moon - 6 Foto: Profimedia

Mnogi eurovizijski fanovi smatraju kako je upravo Alionino pojavljivanje dodatno pojačalo nostalgiju i emociju moldavskog nastupa, a društvene mreže preplavili su komentari da je riječ o savršeno izvedenoj posveti jednom od najpodcjenjenijih eurovizijskih nastupa prošlog desetljeća.

