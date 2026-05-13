Život slavne pobjednice Eurosonga nije bio bajka: Teška bolest joj je obilježila mladost

Sertab Erener, jedina turska pobjednica Eurosonga, obilježila je povijest natjecanja hitom "Everyway That I Can", a osim uspješne glazbene karijere poznata je i po aktivizmu te borbi za povratak Turske na Eurosong.

Kada se govori o najvećim eurovizijskim zvijezdama 21. stoljeća, ime Sertab Erener nezaobilazno je u svakom razgovoru. Turska pjevačica 2003. godine pjesmom "Everyway That I Can" ispisala je povijest osvojivši prvu i dosad jedinu pobjedu za Tursku na Eurosongu, a njezin nastup i danas se smatra jednim od najutjecajnijih u modernoj povijesti natjecanja.

No iza eurovizijske slave krije se priča o djevojci koja je odrastala uz zdravstvene probleme, klasičnu glazbu i velike ambicije te koja je tijekom desetljeća postala jedna od najvažnijih glazbenih umjetnica Turske.

Rođena je 4. prosinca 1964. godine u Istanbulu. Odrastala je u obitelji koja je njegovala ljubav prema glazbi, posebno turskoj klasičnoj glazbi, a upravo joj je otac dao ime prema pjesmi "Ey Şûh-i Sertab".

Još kao djevojčica pokazivala je interes za glazbu i operu, no djetinjstvo joj nije bilo jednostavno. U ranoj mladosti dijagnosticiran joj je ulcerozni kolitis zbog kojeg je često završavala u bolnici. Glazba joj je postala bijeg i način izražavanja, a upravo ju je majka poticala da se okrene klaviru i pjevanju.

Pohađala je konzervatorij i studirala operno pjevanje na Sveučilištu likovnih umjetnosti Mimar Sinan, gdje je razvila svoj prepoznatljiv sopranski vokal. Iako je prvotno sanjala opernu karijeru, ubrzo je shvatila da želi glazbu približiti široj publici.

Krajem osamdesetih godina njezin talent prepoznala je legendarna Sezen Aksu, jedna od najvećih zvijezda turske glazbe. Sertab je isprva odbila ponudu da postane njezin prateći vokal jer je već nastupala samostalno, no kasnije je ipak pristala i upravo je to bio ključni trenutak njezine karijere.

Početkom devedesetih objavila je debitantski album "Sakin Ol!", a zatim i niz uspješnih albuma poput "Lâ’l", "Sertab Gibi" i "Turuncu". U Turskoj je postala poznata po snažnom vokalu, emotivnim baladama i kombinaciji popa s elementima tradicionalne glazbe.

Zanimljivo je da je prije pobjede na Eurosongu već dva puta pokušala predstavljati Tursku na nacionalnom izboru, no bez uspjeha.

Početkom 2000-ih turska televizija TRT odlučila je ozbiljno pristupiti Eurosongu nakon godina slabijih rezultata, a izbor je pao upravo na Erener. Bila je već etablirana zvijezda i jedno od najvećih glazbenih imena u zemlji.

Za Eurosong 2003. odabrana je pjesma "Everyway That I Can", koju su napisali Sertab i njezin tadašnji partner Demir Demirkan. Pjesma je bila revolucionarna za Tursku jer je prvi put izvedena potpuno na engleskom jeziku.

Nastup u latvijskoj Rigi ostao je upamćen po spoju modernog pop zvuka i orijentalnih elemenata, ali i provokativnoj koreografiji inspiriranoj trbušnim plesom. Turska je osvojila 167 bodova i pobijedila ispred Belgije i favorizirane Rusije, čime je zemlja prvi put stigla do eurovizijskog trona.

Pobjeda je izazvala ogromno slavlje u Turskoj. Sertab je primila državno odličje za zasluge, susrela se s tadašnjim predsjednikom i premijerom, a pjesma je postala veliki europski hit.

Nakon eurovizijske pobjede Sertab Erener pokušala je ostvariti i međunarodnu karijeru. Objavila je album "No Boundaries" za europsko tržište, a pjesma Everyway That I Can završila je na vrhovima ljestvica u Grčkoj, Švedskoj i Turskoj.

Ipak, s vremenom se ponovno fokusirala na tursko tržište gdje je nastavila nizati uspjehe albumima poput "Aşk Ölmez", "Rengârenk", "Sade" i "Kırık Kalpler Albümü". Kritičari su je godinama nazivali jednom od najvažnijih ženskih vokala turske pop scene.

Paralelno s glazbom bavila se i humanitarnim radom, projektima za djecu i obrazovanje te pravima žena. Sudjelovala je u UNICEF-ovim kampanjama i brojnim društveno angažiranim projektima.

Iako je 2024. godine nastupila kao gošća na Eurosongu u Malmöu, Erener je odbila poziv za nastup na jubilarnom 70. Eurosongu 2026. u Beču.

Kako je sama otkrila na društvenim mrežama, razlog su bili aktualni politički događaji u svijetu i njezino nezadovoljstvo stanjem oko natjecanja, posebno zbog kontroverzi vezanih uz sudjelovanje Izraela. Dodala je i da je već imala zakazan koncert za istu večer. Njezina odluka izazvala je veliku pažnju eurovizijskih fanova jer je upravo Sertab jedno od zaštitnih lica moderne eurovizijske povijesti.

Turska se s Eurosonga povukla 2013. godine, a Sertab Erener više je puta javno govorila kako bi voljela vidjeti povratak svoje zemlje na natjecanje. Smatra da je Eurosong važna platforma za kulturnu razmjenu i promociju glazbe, no često je kritizirala političke napetosti koje posljednjih godina prate natjecanje.

U više navrata naglašavala je kako glazba treba spajati ljude, a ne biti sredstvo podjela.

Tijekom života bila je tri puta u braku. Njezin najpoznatiji odnos bio je s glazbenikom Demirom Demirkanom, s kojim je surađivala i na pobjedničkoj pjesmi "Everyway That I Can". Par je godinama bio jedan od najpoznatijih na turskoj sceni prije prekida 2014. godine.

Godinu dana kasnije udala se za gitarista Emrea Kulu, s kojim je i danas u braku.

Iako privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, često govori o važnosti mentalnog zdravlja, unutarnjeg mira i osobne slobode.

Više od dva desetljeća nakon pobjede, Sertab Erener i dalje je jedna od najvoljenijih eurovizijskih pobjednica. "Everyway That I Can" smatra se pjesmom koja je otvorila vrata modernijem i komercijalnijem zvuku Eurosonga te dokazala da natjecanje može stvarati globalne hitove.

Za milijune fanova ostala je simbol trenutka kada je Turska osvojila Europu — i glas koji je obilježio jednu cijelu eru Eurosonga.

