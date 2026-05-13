Kate Middleton oduševila Talijane: Zbog ovog trenutka mnogi su ostali potpuno ganuti

Kate Middleton tijekom svog prvog službenog putovanja u inozemstvo nakon borbe s rakom oduševila je građane Italije susretom s djecom i razgovorom na talijanskom jeziku.

Kate Middleton ovih je dana započela svoj službeni posjet Italiji, a tijekom dolaska u Reggio Emiliju dočekale su je tisuće oduševljenih građana koji su satima čekali kako bi je vidjeli.

Ovo je ujedno i prvo službeno samostalno putovanje princeze Kate u inozemstvo nakon što joj je prošle godine dijagnosticiran rak, a početkom 2025. godine objavila je da je bolest u remisiji. Upravo zato njezin dolazak u Italiju izazvao je još veće emocije među okupljenima.

Kate je u sjeverni talijanski grad stigla u elegantnom plavom odijelu modne kuće Edeline Lee, a posebnu pažnju privukao je njezin topao odnos prema djeci. Princeza je kleknula kako bi razgovarala sa školskom djecom koja su je čekala na trgu ispred gradske vijećnice, a okupljene je posebno oduševilo kada je s mališanima progovorila na talijanskom jeziku.

Reggio Emilia in festa per l'arrivo di Kate: l'abbraccio ai bambini fuori dal Municipio #ANSA https://t.co/ZxTvf1K1vM pic.twitter.com/FbX1P6K5Zw — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 13, 2026

Iako je ranije priznala da nije sigurna u svoje znanje talijanskog, Kate je pokazala trud i želju da se obrati domaćinima na njihovom jeziku. Tijekom jednog ranijeg susreta čak je priznala kako želi da njezina djeca bolje govore talijanski od nje.

Osim razgovora s djecom, princeza od Walesa pozirala je za selfije s građanima, srdačno ih grlila i razgovarala s okupljenima koji su skandirali njezino ime. Jedan od transparenata u masi nosio je jednostavnu poruku: "Ciao Kate".

Tijekom posjeta Kate se sastala s gradonačelnikom i lokalnim čelnicima, a glavna tema njezina dvodnevnog boravka je rano obrazovanje i razvoj djece, područje kojem se intenzivno posvetila posljednjih godina kroz svoj Centar za rano djetinjstvo.

Posebno emotivne reakcije izazvala je među građanima koji su isticali koliko im znači njezin dolazak nakon zdravstvene borbe kroz koju je prošla.

"Imala je auru svjetlosti, dobrote i nježnosti", rekla je za strane medije jedna od okupljenih građanki nakon susreta s princezom.

Ljudi bliski kraljevskoj obitelji tvrde kako je Kate nakon oporavka od raka još snažnije fokusirana na projekte vezane uz djecu i obitelj, a njezin posjet Italiji mnogi vide kao početak novog poglavlja njezina javnog djelovanja.

