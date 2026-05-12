Grše pokazao kako su on i supruga izgledali na početku veze, nedavno su dobili drugo dijete

Omiljeni reper Grše objavio je fotografiju sa suprugom Rafaelom iz mlađih dana.

Triljski reper Grše, pravog imena Grgo Šipek, svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, no sada je odlučio dati rijedak uvid u svoju vezu sa suprugom Rafaelom.

Umjetnik poznat po hitovima "Mamma mia", "Forza", "Fantazija" i "Sante", kojom je došao na vrh liste najemitiranijih u Hrvatskoj, na Instagramu je podijelio dvije fotografije s lijepom suprugom – jednu iz nedavnog intervjua za jedan hrvatski tjednik, a drugu s početka veze, dok su bili mlađi.

Na toj fotografiji sjedili su na stepenicama, odjeveni u majice kratkih rukava i kratke hlače, a objava je privukla pažnju njegovih pratitelja.

"Lijepo je potvrditi da iza svakog uspješnog muškarca stoji žena koja ga voli, bilo majka ili supruga", "Dream Team!", "To je to", "Želim vam samo zdravlje i ljubavi", "Bonnie i Clyde", "Žena prikolipa!", "Dok nas smrt ne rastavi i tjt, Grše brat", "Ovo se zove prava ljubav", napisali su mu pratitelji.

Omiljeni reper, koji za jesen sprema koncert u zagrebačkoj Areni, za IN magazin je poručio kako se Rafaela i njihova djeca rijetko pojavljuju u javnosti jer, kako kaže, želi ih zaštititi od svega što nosi popularnost.

"Taj dio javnog života meni još nekako nije normalan i želim njih zaštititi od toga. Jako je teško biti javna osoba i imati obitelj. Meni je, iskreno, iz srca sve na stranu – i glazba i uspjeh – ne mogu se mjeriti s tim da meni dite jednog dana kaže da sam dobar otac, da sam bija dobar otac i da je ponosno na mene. To mi je najviši uspjeh u životu", kazao je Grše.

