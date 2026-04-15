Kako izgleda Gršina supruga? Prekrasnu plavušu pokazao je samo u posebnim trenucima

Grše detalje iz svog privatnog života drži podalje od javnosti, pa se o njemu izvan pozornice ne zna previše. Upravo zato svaki rijedak uvid u njegovu svakodnevicu odmah privuče pažnju.

Triljski reper Grše, pravog imena Grgo Šipek, svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, no sada je otkrio da je u njegovu obitelj stiglo preslatko pojačanje.

Sa suprugom Rafaelom, s kojom već ima sina Frana, dobio je drugog sina Gabriela. Više o tome pisali smo OVDJE.

Grše - 1

Galerija 18 18 18 18 18

Na društvenim mrežama je aktivan, no rijetko dijeli trenutke iz privatnog života. Ipak, jednom je prilikom napravio iznimku – u kolovozu 2025. godine objavio je fotografiju svoje supruge, prekrasne plavuše, povodom njezina rođendana.

Rafaela Šipek

''Sritan rođendan, ljubavi'', napisao je tada pored njene fotografije s večere.

Pogledaji ovo Celebrity Ivana Mišerić bolnom objavom rasplakala pratitelje: ''Svaki dan i noć skupljam komadiće da se sastavim''

Grše i Rafaela vjenčali su se u srpnju 2022. godine, a četiri mjeseca kasnije dobili su sina Frana.

Grgo Šipek Grše sa suprugom

Rafaela inače izbjegava medijsku pozornost te drži svoje društvene mreže zaključanima, no ipak je pred kamere stala za IN magazin na dodjeli nagrade Cesarica 2024. godine. Tada je otkrila koliko im se život promijenio otkako je njezin suprug stekao veliku popularnost.

Grše

Pogledaji ovo Celebrity Blanka Vlašić pokazala čemu se posvetila nakon privatnih brodoloma, osmijeh ne skida s lica

"Promijenio se, ali nekako smo prizemljeni oboje, koliko on, toliko ja. Promijenio se, ali ništa drastično", izjavila je Rafaela tada.

Grše - 5

Grše - 4

Grše na Gripama - 4

Inače, Grše je nedavno najavio i veliki koncert u zagrebačkoj Areni, a detalje doznajte OVDJE.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Kao od majke rođena: Regionalna zvijezda raspametila fotkom iz kupaonice

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity "Pada Instagram!" Disneyjeva miljenica iznenadila objavom u donjem rublju koje ne pokriva baš sve

Pogledaji ovo Celebrity Bivši suprug Indire Levak pohvalio se mišićavim torzom, u odličnoj je formi