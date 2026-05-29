Znate li da Seka Aleksić ima stariju sestru koja se također bavi glazbom?

Malo tko zna da popularna pjevačica Seka Aleksić ima stariju sestru koja se također bavi glazbom, a mnogi tvrde da njihova sličnost ne prolazi nezapaženo.

Regionalna glazbena zvijezda Seka Aleksić već više od dva desetljeća uspješno gradi karijeru na estradnoj sceni, no svoj privatni život i obitelj uglavnom drži podalje od očiju javnosti.

Upravo zato mnogi ne znaju da popularna pjevačica ima stariju sestru koja također dijeli njezinu ljubav prema glazbi.

Seka Aleksić - 1

Sestra Seke Aleksić zove se Ajsela Malkić, a rođena je u Tuzli. Danas živi i radi u Bosni i Hercegovini, gdje već godinama razvija vlastitu glazbenu karijeru. Osim što snima pjesme, redovito nastupa diljem regije i gradi prepoznatljivo ime među ljubiteljima folk-glazbe.

Poput svoje poznatije sestre, i Ajsela se odlučila za folk-repertoar. Atraktivna brineta poznata je po upečatljivom scenskom stilu, a često privlači pažnju odvažnim modnim kombinacijama kojima ističe svoju liniju.

Iako svaka od njih gradi svoj put na glazbenoj sceni, sestre su vrlo bliske i njeguju odličan odnos. Ajsela je u više navrata javno govorila o Seki s velikim poštovanjem te nije skrivala koliko cijeni njezin rad i uspjeh.

Svoju podršku sestri pokazala je i izjavom koju je svojevremeno dala medijima otkrivši da bi joj velika želja bila snimiti duet sa Sekom. Takva suradnja zasigurno bi razveselila njihove brojne obožavatelje.

Mnogi koji su prvi put vidjeli Ajselu primijetili su da između sestara postoje određene fizičke sličnosti, ali i ista karizma koja ih izdvaja na sceni. Jedno je sigurno – glazbenog talenta u obitelji ne nedostaje.

Podsjetimo, Seka Aleksić rasprodala je karte za koncert u Areni Zagreb 6. studenog ove godine, a ovih je dana najavila i novi datum. Više pročitajte OVDJE.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



