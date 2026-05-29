Adriana Ćaleta-Car podijelila tužnu vijest: "Dom je tiši, a praznina se ne može opisati riječima"

Adriana Ćaleta-Car podijelila je s pratiteljima jednu od najtežih vijesti za svakog vlasnika kućnog ljubimca, nakon 16 godina zajedničkog života oprostila se od svoje voljene pseće prijateljice Boe.

Influencerica i supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Duje Ćaleta-Cara Adriana Ćaleta-Car rastužila je svoje pratitelje emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Nakon 16 godina zajedničkog života oprostila se od svoje voljene kućne ljubimice Boe, koja je uginula.

U dirljivoj objavi Adriana je opisala koliko je Boa značila njihovoj obitelji te koliko će im nedostajati njezina prisutnost.

"Tako je teško prihvatiti da te više nema. Bez tebe ništa više nije isto. Dom je tiši, dani su drugačiji, a praznina koju si ostavila ne može se opisati riječima. Nisi bila samo pas. Bila si član naše obitelji, naš prijatelj, naš oslonac i dio svakog važnog trenutka naših života."

Otkrila je kako je Boa tijekom godina bila uz njih u svim važnim životnim trenucima, pratila ih na putovanjima i selidbama te odrasla zajedno s njihovom obitelji.

Adriana Ćaleta-Car

"Uljepšala si nam 16 godina života svojom bezuvjetnom ljubavlju, odanošću i prisutnošću. Putovala si s nama iz države u državu, bila uz nas u svakom novom početku. Odgojila si četvero djece, čuvala ih, voljela i pratila kako odrastaju."

Iako je gubitak iznimno težak, Adriana ističe kako je zahvalna što je imala priliku dijeliti život s ljubimicom koja je ostavila neizbrisiv trag u njihovim srcima.

"Jako je teško, ali tješi nas spoznaja da smo imali privilegiju dijeliti život s tobom. Hvala ti za svaki pogled, svaki mahnuti rep, svaki trenutak sreće i ljubavi koji si nam pružila. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima i uspomenama. Volimo te i nedostajat ćeš nam svakoga dana. Boa..."

Objava je ganula brojne pratitelje koji su Adriani i njezinoj obitelji uputili riječi podrške i suosjećanja u ovim teškim trenucima.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



