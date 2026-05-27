Kolinda se javila iz Edinburgha, u elegantnim izdanjima oduševila je pratitelje

Kolinda Grabar-Kitarović pohvalila se fotografijama iz Edinburgha, gdje je sudjelovala na međunarodnoj konferenciji posvećenoj aktualnim geopolitičkim izazovima i važnosti međunarodne suradnje.

Bivša hrvatska predsjednica na društvenim je mrežama objavila niz fotografija iz glavnog grada Škotske, pozirajući na poznatim ulicama i znamenitostima Edinburgha, ali i tijekom sudjelovanja na konferenciji koju je organizirao Walter Scott Research Centre.

Za tu je priliku odabrala nekoliko elegantnih modnih kombinacija, među kojima se posebno istaknuo svijetloplavi kaput koji je nosila tijekom razgledavanja grada, dok je za samo događanje odabrala cvjetnu haljinu i bordo sako, za što je dobila brojne pohvale pratitelja koji su je nazvali divom.

"Inspirativna konferencija prije dva tjedna u Edinburghu, u organizaciji Walter Scott Research Centra, bila je usmjerena na promjenjivi geopolitički krajolik, rastuće prijetnje multilateralizmu te složene izazove koji oblikuju današnje društvo i globalno utječu na sve nas", stoji u opisu fotogalerije. "Odlične rasprave, zanimljive perspektive i vrijedna razmjena ideja o važnosti međunarodne suradnje u sve neizvjesnijim vremenima. Sretna sam što sam provela nekoliko dana u prekrasnoj Škotskoj!"

Na fotografijama se može vidjeti kako bivša predsjednica uživa u šetnji povijesnim dijelovima Edinburgha, obilazi poznate gradske lokacije i druži se sa sudionicima događanja.

Grabar-Kitarović, koja od 2020. predstavlja Hrvatsku u Međunarodnom olimpijskom odboru, posljednjih godina često sudjeluje na međunarodnim konferencijama i panelima vezanima uz diplomaciju, sigurnost i globalnu politiku, a njezina putovanja i javni nastupi redovito privlače pažnju javnosti i pratitelja na društvenim mrežama.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.