Opet je pokazala obline zbog kojih godinama nosi titulu žene s najsavršenijom figurom

Nova objava britanske zvijezde ponovno je pokrenula komentare o njezinu izgledu i figuri zbog koje je godinama bila jedna od najpoželjnijih žena svijeta. Kelly Brook danas ima 45 godina, a fanovi poručuju da izgleda jednako atraktivno kao na vrhuncu svoje slave početkom 2000-ih.

Britanska manekenka, glumica i televizijska voditeljica Kelly Brook ponovno je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što je podijelila nove fotografije s odmora kojima je obilježila svoj rođendan. Zvijezda koja već godinama slovi za jednu od najseksepilnijih žena britanske scene pozirala je u bikiniju uz more i još jednom pokazala figuru zbog koje je desetljećima u centru pažnje.

Kelly je rođendan proslavila na Azurnoj obali, a fanovi su odmah primijetili koliko opušteno i samouvjereno izgleda. Komplimenti pratitelja ubrzo su preplavili komentare.

Danas 45-godišnja Kelly Brook karijeru je započela još kao tinejdžerica, kada je vrlo brzo postala jedno od najpoznatijih zaštitnih lica britanskih naslovnica, modnih kampanja i muških magazina. Tijekom 2000-ih redovito se nalazila na listama najpoželjnijih žena svijeta, a brojni mediji upravo su njezinu figuru godinama opisivali kao - savršenu.

Osim uspješne modeling karijere, okušala se i kao glumica te voditeljica. Publika ju pamti po pojavljivanjima u filmovima poput Piranha 3D, School for Seduction i Survival Island, ali i po brojnim televizijskim projektima i radijskim emisijama u Velikoj Britaniji.

Njezin privatni život često je bio pod povećalom javnosti, posebno veze s poznatim muškarcima poput glumca Jasona Stathama, ragbijaša Dannyja Ciprianija i Thomasa Evansa. Nakon turbulentnih ljubavnih godina, Kelly je posljednjih godina pronašla mir uz supruga Jeremyja Parisija, francuskog modela i instruktora juda za kojeg se udala 2022. godine nakon dugogodišnje veze.

Iako su je mediji tijekom godina često analizirali zbog izgleda i promjena figure, Kelly je više puta otvoreno govorila o pritiscima industrije i poručila da danas više nego ikad prihvaća svoje tijelo i uživa u životu bez strogih pravila i dijeta.

Upravo zato njezine nove fotografije fanovi doživljavaju kao još jednu potvrdu da Kelly Brook i dalje zrači samopouzdanjem po kojem je godinama bila prepoznatljiva.

