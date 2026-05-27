Strastvene fotografije lijepe glumice s 12 godina mlađim glumcem obišle su internet

Nakon razvoda od Casha Warrena Jessica Alba ponovno uživa u ljubavi, a nove paparazzi fotografije s mlađim glumcem Dannyjem Ramirezom privukle su veliku pozornost javnosti. Par nije skrivao emocije tijekom romantičnog dana na plaži, gdje su ih fotografi snimili u zagrljajima i poljupcima.

Jessica Alba posljednjih mjeseci ne prestaje puniti naslovnice zbog novog ljubavnog poglavlja nakon razvoda od dugogodišnjeg supruga Casha Warrena, a sada su paparazzi snimke s plaže dodatno raspirile interes javnosti.

Holivudska glumica uhvaćena je tijekom romantičnog odmora u Miamiju sa svojim novim partnerom Dannyjem Ramirezom, 33-godišnjim glumcem kojeg publika poznaje iz filmova "Top Gun: Maverick", "Kapetan Amerika: Vrli novi svijet" i serije "The Last of Us". Par nije skrivao emocije, pa su ih fotografi snimili kako se grle, ljube i uživaju u moru potpuno opušteni, ne obazirući se na znatiželjne poglede oko sebe.

Galerija 9 9 9 9 9

Četrdesetpetogodišnja Jessica za izlazak na plažu odabrala je upečatljiv bikini sa zebrastim uzorkom i velike sunčane naočale, dok je Danny nosio kupaće hlače i šiltericu. Na fotografijama se vidi kako se zajedno šeću plažom, razmjenjuju nježnosti u moru i uživaju u atmosferi koja je mnoge podsjetila na zaljubljene tinejdžere.

Jessica Alba, Danny Ramirez Foto: VAEM/Miamipixx / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njihova je veza prvi put privukla pažnju javnosti prošlog ljeta, nedugo nakon što je Jessica potvrdila kraj braka s Cashom Warrenom, s kojim je provela gotovo dva desetljeća i dobila troje djece – kćeri Honor i Haven te sina Hayesa. Razvod je službeno finaliziran početkom ove godine, a izvori bliski glumici tada su tvrdili kako želi "novo poglavlje" i više vremena posvetiti sebi i privatnoj sreći.

Iako su isprva pokušavali držati odnos podalje od očiju javnosti, Jessica i Danny posljednjih mjeseci sve češće zajedno putuju, pojavljuju se na događanjima i dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama. Miami je očito postao jedno od njihovih omiljenih mjesta za bijeg od Hollywooda, a nedavno su ondje zajedno proslavili i njezin 45. rođendan.

Jessica Alba, Danny Ramirez Foto: VAEM/Miamipixx / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Danny Ramirez posljednjih godina slovi za jedno od novih velikih holivudskih imena, dok Jessica iza sebe ima jednu od najuspješnijih karijera svoje generacije. Publika ju je zavoljela još početkom 2000-ih zahvaljujući seriji "Anđeo tame" i filmovima "Fantastična četvorka", a godinama je redovito bila na listama najljepših žena svijeta.

Nove fotografije sada su samo dodatno potvrdile ono o čemu fanovi već neko vrijeme pričaju – Jessica Alba ponovno djeluje sretno, zaljubljeno i potpuno opušteno u društvu mlađeg glumca.

Marijana Mikulić nikad iskrenije o obraćenju, burnoutu i krizi u braku u novom podcastu IN magazina.