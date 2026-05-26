Emily i Gabriel ponovno zajedno: Pogledajte prizore sa seta posljednje sezone svjetske uspješnice

Lily Collins i Lucas Bravo ponovno su zajedno pred kamerama, a ovih dana snimljeni su tijekom snimanja posljednje sezone popularne Netflixove serije "Emily u Parizu" na grčkom otoku Mykonosu.

Glumački dvojac, koji u seriji tumači Emily Cooper i Gabriela, fotografiran je u opuštenoj atmosferi između scena, dok su ih na setu okruživali brojni članovi produkcije i znatiželjni prolaznici.

Emily u Parizu Foto: Photo One/NDP / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Netflix je nedavno potvrdio da će šesta sezona ujedno biti i posljednja, čime se završava jedna od najpopularnijih romantičnih serija posljednjih godina. Lily Collins tako će posljednji put utjeloviti Emily, lik koji joj je donio svjetsku popularnost.

Posebnu pažnju privukao je i styling glumice, koja je za snimanje nosila kombinaciju inspiriranu folklornim motivima, dok je Lucas Bravo bio ležerno odjeven u otvorenu bijelu košulju i traperice.

Fotografije sa seta već su izazvale oduševljenje obožavatelja serije, koji s nestrpljenjem čekaju posljednje nastavke ljubavne i modne priče iz Pariza.

