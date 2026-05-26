Atraktivna Splićanka raspametila pratitelje, nedavno je slavila 50. rođendan: ''Kakva pozadina!''

Renata Lovrinčević Buljan još je jednom pokazala kako su disciplina, trening i zdrav način života njezin najbolji recept za besprijekoran izgled. Bivša hrvatska misica novom je objavom oduševila pratitelje, a komplimenti na račun njezine figure i energije samo se nižu.

Renata Lovrinčević Buljan ponovno je privukla pažnju pratitelja objavom s luksuzne vile i bazena, gdje je pozirala u upečatljivom neonski žutom bikiniju, koji je dodatno naglasio njezinu besprijekornu figuru. Bivša hrvatska misica fotografirala se okrenuta leđima, s raspuštenom dugom kosom i sunčanim naočalama, a prizor je mnoge ostavio bez teksta.

U prvom planu našla se njezina utrenirana linija, na kojoj joj, prema komentarima pratitelja, mogu pozavidjeti i puno mlađe žene. ''Kakvo tijelo'', ''Izgledaš brutalno'' i ''Godine ti ništa ne mogu'' samo su neke od reakcija ispod fotografije.

Renata već godinama njeguje zdrav i aktivan način života, a fitnes i treninzi postali su njezin zaštitni znak. Nekadašnja Miss Universe Hrvatske redovito dijeli trenutke iz teretane, motivacijske objave i savjete o zdravlju, zbog čega je postala jedna od najpraćenijih domaćih fitnes-influencerica.

Titulu Miss Universe Hrvatske osvojila je još 2000. godine, nakon čega se posvetila kineziologiji i izgradila uspješnu karijeru trenerice. Danas je na društvenim mrežama prati veliki broj ljudi, a mnogi često ističu kako izgleda bolje nego u vrijeme kada je nosila lentu najljepše Hrvatice.

Renata je u sretnom braku s profesionalnim vojnikom Petrom Buljanom, a zajedno imaju dvojicu sinova, Bornu i Narda. Posebno je poznata po velikoj podršci sinu Borni, koji je godinama gradio nogometnu karijeru kao vratar.

Atraktivna Splićanka i u šestom desetljeću života redovito izaziva reakcije svojim izgledom, a nova objava uz bazen još je jednom potvrdila zašto je mnogi smatraju jednom od najzgodnijih žena domaće scene.

