Tko je Hrvatica iz Amerike čija je sočna psovka obišla svijet?

Marina Kalinić preko noći je postala jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih navijačica nakon što je njezina burna reakcija na VAR odluku obišla društvene mreže diljem svijeta.

Nekoliko sekundi bilo je dovoljno da Marina Kalinić osvoji društvene mreže. Hrvatska navijačica čija je emotivna reakcija nakon VAR odluke u utakmici Hrvatske i Portugala postala viralni hit prvi je put progovorila o snimci koja ju je preko noći učinila poznatom.

Snimka na kojoj Marina na engleskom jeziku burno reagira nakon što je poništen pogodak Joška Gvardiola brzo se proširila internetom i postala jedna od najgledanijih navijačkih reakcija sa Svjetskog prvenstva u Torontu.

Gostujući u podcastu ''Croatians Online'', otkrila je da su ona i njezina sestra već u trenutku kada je sudac otišao pregledati snimku naslutile kako rasplet neće biti povoljan za Hrvatsku.

''Čim sam vidjela taj zadnji gol i da idu na VAR, sestra i ja smo se pogledale i rekle – gotovo je, naći će nešto'', ispričala je Marina, dodavši kako je isti osjećaj dijelio velik broj hrvatskih navijača na stadionu.

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Iako je ishod utakmice bio bolan, posebno joj je drago što su kamere zabilježile iskrene emocije s tribina.

''Kanadski i portugalski navijači rekli su nam da smo najbolji navijači. To mi je velika čast. Ponosna sam što je kamerman uhvatio taj trenutak i emocije koje pravi navijači osjećaju'', poručila je.

Marina Kalinić Foto: Screenshot

Iza žene koja je preko noći postala internetska senzacija krije se i zanimljiva životna priča. Marina je pohađala zagrebački MIOC, nakon čega se vratila u Sjedinjene Američke Države, gdje danas živi u New Jerseyju. Godinama je radila u informatičkom sektoru, a ljubav prema tehnologiji očito joj je bila zapisana i u obitelji.

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Njezina majka Dinka Kalinić izgradila je uspješnu karijeru u IBM-u. Kako je još 2006. ispričala za ''Nacional'', u tvrtki se zaposlila 1978. godine, odmah nakon završetka studija u New Jerseyju. Karijeru je započela kao programerka na razvoju poslovnih aplikacija, a kasnije je napredovala i postala dio IBM-ova elitnog prodajnog tima te stručnjakinja za globalnu programsku arhitekturu.

U razgovoru za Nacional tada je istaknula da su joj profesionalni razvoj i mogućnosti napredovanja omogućili veću fleksibilnost, zahvaljujući kojoj je mogla više vremena provoditi sa svoje dvije kćeri.

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