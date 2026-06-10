Tko je najzgodniji hrvatski reprezentativac? Recite nam u anketi!

Vatreni su poznati po svojim nogometnim vještinama, ali među njima se kriju i pravi miljenici publike koji plijene pažnju gdje god se pojave.
Hrvatska nogometna reprezentacija ponovno je u središtu pozornosti, a osim vrhunskih nogometnih poteza, pažnju navijača često privlači i izgled naših Vatrenih.3 vijesti o kojima se priča mali je nevjerojatan! Pogledajte megahit video za koji je Majin Bloom skupio milijun pregleda u manje od 24 sata! prava umjetnička oaza Kako izgleda dom Alke Vuice? Iz dnevnog boravka ulazi direktno u bazen dobro raspoloženi Nasmijani bračni par Milanović u zajedničkom izlasku: Lepršava suknja Sanje krala je sve poglede
Od iskusnih zvijezda do mladih nada, hrvatska svlačionica prepuna je karizmatičnih igrača koji osvajaju simpatije navijačica diljem svijeta. Hrvatska reprezentacija i dalje okuplja neka od najprepoznatljivijih imena hrvatskog nogometa, među kojima su Luka Modrić, Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Josip Stanišić i brojni drugi.
Joško Gvardiol i Mateo Kovačić Foto: Profimedia
Zato imamo pitanje za vas. Tko je najzgodniji hrvatski reprezentativac?
Je li to elegantni Joško Gvardiol, šarmantni Mateo Kovačić, uvijek nasmijani Ivan Perišić ili netko sasvim drugi? Možda vaš glas ide mladim zvijezdama poput Martina Baturine ili Petra Sučića?
Pogledajte njihove fotografije u našoj galeriji, a potom glasajte u našoj anketi i pokažite koji je Vatreni osvojio vaše simpatije!
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