Tko je najzgodniji hrvatski reprezentativac? Recite nam u anketi!

Vatreni su poznati po svojim nogometnim vještinama, ali među njima se kriju i pravi miljenici publike koji plijene pažnju gdje god se pojave.

Hrvatska nogometna reprezentacija ponovno je u središtu pozornosti, a osim vrhunskih nogometnih poteza, pažnju navijača često privlači i izgled naših Vatrenih.

Od iskusnih zvijezda do mladih nada, hrvatska svlačionica prepuna je karizmatičnih igrača koji osvajaju simpatije navijačica diljem svijeta. Hrvatska reprezentacija i dalje okuplja neka od najprepoznatljivijih imena hrvatskog nogometa, među kojima su Luka Modrić, Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Josip Stanišić i brojni drugi.

Joško Gvardiol i Mateo Kovačić Foto: Profimedia

Zato imamo pitanje za vas. Tko je najzgodniji hrvatski reprezentativac?

Je li to elegantni Joško Gvardiol, šarmantni Mateo Kovačić, uvijek nasmijani Ivan Perišić ili netko sasvim drugi? Možda vaš glas ide mladim zvijezdama poput Martina Baturine ili Petra Sučića?

Pogledajte njihove fotografije u našoj galeriji, a potom glasajte u našoj anketi i pokažite koji je Vatreni osvojio vaše simpatije!

Galerija 24 24 24 24 24

Tko je najzgodniji vatreni? Dominik Livaković

Dominik Kotarski

Ivor Pandur

Joško Gvardiol

Duje Ćaleta-Car

Josip Šutalo

Josip Stanišić

Marin Pongračić

Martin Erlić

Luka Vušković

Luka Modrić

Mateo Kovačić

Mario Pašalić

Nikola Vlašić

Luka Sučić

Martin Baturina

Kristijan Jakić

Petar Sučić

Nikola Moro

Toni Fruk

Ivan Perišić

Andrej Kramarić

Ante Budimir

Marco Pašalić

Petar Musa

Igor Matanović Dominik Livaković

Dominik Kotarski

Ivor Pandur

Joško Gvardiol

Duje Ćaleta-Car

Josip Šutalo

Josip Stanišić

Marin Pongračić

Martin Erlić

Luka Vušković

Luka Modrić

Mateo Kovačić

Mario Pašalić

Nikola Vlašić

Luka Sučić

Martin Baturina

Kristijan Jakić

Petar Sučić

Nikola Moro

Toni Fruk

Ivan Perišić

Andrej Kramarić

Ante Budimir

Marco Pašalić

Petar Musa

Igor Matanović Ukupno glasova:

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