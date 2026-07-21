Ella Dvornik u čipkastim gaćicama stala za štednjak: ''Koja si ti bomba od žene, lijepo te gledati''

Ella Dvornik ponovno je privukla pažnju pratitelja objavom iz vlastite kuhinje, gdje je pokazala kako izgleda njezina opuštena nedjelja.

Influencerica Ella Dvornik na Instagramu je podijelila niz fotografija i kratkih videa iz svog doma te još jednom pokazala da joj ne nedostaje smisla za humor ni odvažnog modnog izričaja.

U objavi koju je jednostavno naslovila "Nedjeljom lagano", Ella je pozirala u ružičastom satenskom ogrtaču i čipkastom donjem rublju dok je pripremala obrok za štednjakom.

Ella Dvornik - 4 Foto: Instagram

Ella Dvornik - 3 Foto: Instagram

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Ležerno izdanje dodatno je istaknulo njezinu vitku figuru, a opuštena atmosfera i široki osmijeh bili su u prvom planu. Objava je ubrzo privukla brojne reakcije pratitelja koji su u komentarima pohvalili njezin izgled i pozitivnu energiju.

Ella Dvornik - 2 Foto: Instagram

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''Merlinka!'', ''Sijaj'', ''Kakva žena ljudi moji'', ''Koja si ti bomba od žene, lijepo te gledat'', ''Savršena žena'', Blago fotografu'', ''Blistaš, lijepa ženo'', nahvalili su je.

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Ovih dana Ella je na Instagramu pokazala i ogromnu fizičku transformaciju, a riječ je bila o kilogramima. Više pogledajte OVDJE.

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