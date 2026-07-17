Ella Dvornik pokazala nevjerojatnu transformaciju: "Ista kilaža, dva potpuno različita tijela"

Ella Dvornik oduševila je pratitelje novom objavom u kojoj je pokazala impresivnu fizičku transformaciju, ali i otkrila zašto vaga nije najbolji pokazatelj napretka.

Ella Dvornik oduševila je pratitelje iskrenom objavom o svom fitness putovanju. Na Instagram profilu posvećenom treninzima podijelila je usporedbu fotografija snimljenih u srpnju 2020. godine i danas, otkrivši koliko se njezino tijelo promijenilo nakon šest godina predanog rada.

Na prvi pogled razlika je itekako vidljiva – današnja Ella izgleda znatno definiranije i mišićavije. No ono što je mnoge iznenadilo jest činjenica da vaga ne pokazuje ono što bi većina očekivala.

"Ista kilaža – dva različita tijela", napisala je uz fotografije, dodavši kako na novijoj fotografiji zapravo ima više kilograma nego na onoj iz 2020. godine, iako vizualno izgleda vitkije i zategnutije.

Priznala je da ju je upravo vaga dugo frustrirala jer se brojka nije mijenjala unatoč redovitim treninzima.

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"Nadam se da nekome znači ovaj prikaz jer ja takav primjer nisam imala kada sam krenula i užasno me bediralo što sam vježbala, a vaga se nije micala. Ovakav vizualni prikaz bi mi puno pomogao tada da drugačije gledam na trening i hranu", poručila je.

Ella je pratiteljima poručila da se ne opterećuju brojkama na vagi jer one nisu jedino mjerilo napretka.

Ella Dvornik Foto: Instagram

"Jednostavno nije mjerilo dobrog izgleda. Na prvoj slici imam manje kila nego na drugoj, a vizualno izgleda obrnuto", istaknula je te dodala kako je najvažnije imati strpljenja i vjerovati vlastitom osjećaju i onome što vide u ogledalu.

Influencerica je ozbiljnije krenula s treninzima nakon druge trudnoće, a uz redovitu tjelovježbu veliku pažnju posvećuje i prehrani. Ipak, ne drži se strogih dijeta, već nastoji izbjegavati namirnice koje joj ne odgovaraju.

Ella Dvornik - 3 Foto: Instagram

Ella Dvornik - 1 Foto: Instagram

Ella Dvornik - 4 Foto: Instagram

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Ranije je otkrila kako je iz jelovnika uglavnom izbacila kruh, slatkiše, grickalice, alkohol, gazirane sokove i tjesteninu, dok ostatak prehrane temelji na uravnoteženim obrocima i dosljednosti.

Objavom je još jednom pokazala da pravi napredak nije uvijek vidljiv na vagi te motivirala brojne pratitelje koji su tek na početku svog fitness putovanja.

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