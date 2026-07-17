Pretraži
vaga nije mjerilo!

Ella Dvornik pokazala nevjerojatnu transformaciju: "Ista kilaža, dva potpuno različita tijela"

Piše J. C., Danas @ 09:29 Celebrity komentari
Ella Dvornik Ella Dvornik Foto: Instagram

Ella Dvornik oduševila je pratitelje novom objavom u kojoj je pokazala impresivnu fizičku transformaciju, ali i otkrila zašto vaga nije najbolji pokazatelj napretka.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Ante Gelo objavio prvu fotografiju sa suprugom Jelenom Perčin nakon tajnog vjenčanja u Italiji
izrekli ''da'' u italiji
Ante Gelo i Jelena Perčin objavili prvu fotografiju nakon tajnog vjenčanja!
Renata Lovrinčević Buljan u bikiniju pokazala utegnutu stražnjicu
zgodna plavuša
Fatalna Splićanka u bikiniju istaknula utegnutu pozadinu, i s 50 godina ima zavodljivu siluetu
Kći Filipa Šovagovića osvojila Zlatnu arenu: Klara Šovagović među najboljima na Pulskom filmskom festivalu
talent u genima
Znate li čija je ovo kći? Odabrala je sličan put kao djed i otac koje Hrvati obožavaju
Priča o Saulu Lisazu
70 mu je godina
Pamtite li ovog markantnog glumca iz telenovela? Zbog ozljede je morao odustati od svojih snova
Kćeri Zdravka Čolića objavile zajedničku fotografiju na Instagramu
ali nešto ih jako razlikuje..
Osvanula je rijetka zajednička fotografija Čolićevih kćeri, prave su ljepotice!
Severina objavila dirljive fotografije sa sinom Aleksandrom
već je pravi mladić!
Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''
Životna priča Giannija Versacea
velika tragedija
Nije ni slutio da će rutinski odlazak po novine biti kraj njegova života
Umro Goran Bulatović Manza, suosnivač i prvi bubnjar legendarnih Partibrejkersa
''Bio si neponovljiv...''
Umro je suosnivač i prvi bubnjar legendarne grupe, od njega su se oprostili članovi benda
Mladen Grdović pokazao svoju oazu mira na moru
''zaslužio sam...''
Mladen Grdović pokazao svoju vilu na moru, pogledajte njegovu oazu mira
Natali Dizdar o majčinstvu i vrućinama u Francuskoj
''nije baš ugodno''
Natali Dizdar o majčinstvu i vrućinama u Francuskoj: ''Tamo nitko nema klimu''
Maja Šuput i Bloom na odmoru u Marbelli 4
dnevna doza slatkoće
Pogledajte kako je Majin Bloom opet dokazao da je najveći šarmer među domaćim mališanima
Sanja Radolović zablistala na otvorenju Pulskog filmskog festivala u glamuroznoj metalik haljini 3
voli modu
Zastupnica SDP-a odjenula je haljinu s dubokim dekolteom za svečanu večer u Puli
Severina objavila dirljive fotografije sa sinom Aleksandrom 3
već je pravi mladić!
Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Influencer iz Srbije kritizirao izjave Ivice Dačića
Poslao poruku Dačiću
Mladić iz Srbije objavio video s Jadrana: "Ovo u Srbiji nitko ne prikazuje..."
Kaos na autocesti: U sudaru se prevrnula cisterna, prekinut promet
PROMETNA NESREĆA
Kaos na autocesti: U sudaru se prevrnula cisterna, prekinut promet
Pametne klupe spremne su za otpad
IDEJA OD MILIJUN EURA
Nekoć su bile ponos gradova, diljem zemlje prodane su tisuće komada. Sada su spremne za otpad: "Nije se pokazalo..."
show
Severina objavila dirljive fotografije sa sinom Aleksandrom
već je pravi mladić!
Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''
Mladen Grdović pokazao svoju oazu mira na moru
''zaslužio sam...''
Mladen Grdović pokazao svoju vilu na moru, pogledajte njegovu oazu mira
Matko Jelavić o filmu ''Kako je počeo rat na mom otoku'' u Dnevniku Nove TV
''uzeli su bez pitanja...''
Matko Jelavić za Dnevnik Nove TV iznio svoju stranu priče o zabrani emitiranja kultnog hrvatskog filma!
zdravlje
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Piše nutricionistica
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
5 faktora koji mogu povećati rizik od leukemije – jedan mnogi i dalje podcjenjuju
Zloćudna bolest krvi i koštane srži
5 faktora koji mogu povećati rizik od leukemije – jedan mnogi i dalje podcjenjuju
Nova studija otkriva zašto bi žene s Parkinsonovom bolešću trebale biti pod posebnim nadzorom
Alarmantni rezultati nove studije
Nova studija otkriva zašto bi žene s Parkinsonovom bolešću trebale biti pod posebnim nadzorom
zabava
Poruka dječaka iz Splita osvojila internet: "Koliko je ovo slatko. Bravo za malca!"
Što kažete?
Poruka dječaka iz Splita osvojila internet: "Koliko je ovo slatko. Bravo za malca!"
Snimili susret mačke i kobre, napeto sučeljavanje gleda se u jednom dahu
Čovječe!
Snimili susret mačke i kobre, napeto sučeljavanje gleda se u jednom dahu
Postavili noćnu kameru kako bi uhvatili krivca na djelu, ali ni oni nisu očekivali ovakav rezultat
Nije im lako
Postavili noćnu kameru kako bi uhvatili krivca na djelu, ali ni oni nisu očekivali ovakav rezultat
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Cirkusu nema kraja: Odgađa se finale Svjetskog prvenstva?
Lakrdija se nastavlja
Cirkusu nema kraja: Odgađa se finale Svjetskog prvenstva?
Evo s kim Hajduk igra dalje u Europi! Prva utakmica se igra za tjedan dana
sve je spremno!
Evo protiv koga Hajduk igra dalje u Europskoj ligi! Prva utakmica već za tjedan dana
Pustili mu Ljiljane na povijesnom meču u Umagu: "Ovo je prvi put da mi se takvo nešto dogodilo"
ušli u povijest
Pustili mu Ljiljane na povijesnom meču u Umagu: "Ovo je prvi put da mi se takvo nešto dogodilo"
tv
Daleki grad: Nakon burnog događaja paljenja zemlje stiže kontranapad
DALEKI GRAD
Nakon burnog događaja paljenja zemlje stiže kontranapad
Tajne prošlosti: Poludio je – ponudio mu je mito, a zatim ga je okrivio
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Poludio je – ponudio mu je mito, a zatim ga je okrivio
Tajne prošlosti: Jako se brine za njega i želi da bude oprezan
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Jako se brine za njega i želi da bude oprezan
putovanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju pravi odgovor
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju pravi odgovor
Divlja i predivna: Skrivena plaža na Korčuli koja će vas očarati svim nijansama plave
Crni biser
Divlja i predivna: Skrivena plaža na Korčuli koja će vas očarati svim nijansama plave
Hrvatsko Mrtvo more: Jedinstvena plaža kraj koje se skriva predivno "modro oko"
Vrijedi ga posjetiti
Jeste li znali da i Hrvatska ima Mrtvo more? Unikatna plaža kraj koje se skriva predivno "modro oko"
novac
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
10 godina Addiko banke
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
Warren Buffett izbacio Zakladu Gates iz donacija vrijednih gotovo 6 milijardi dolara
Prvi put u 20 godina
Warren Buffett izbacio Zakladu Gates iz donacija vrijednih gotovo 6 milijardi dolara
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Ponuda kompleta na sniženju
PUN POGODAK
Pronašli smo 13 odličnih kompleta na sniženju, nosit ćete ih cijelo ljeto
U moru lanenih haljina jedan je komplet na Stradunu potpuno ukrao pozornost
dubrovačka moda
U moru lanenih haljina jedan je komplet na Stradunu potpuno ukrao pozornost
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Piše nutricionistica
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
sve
Cirkusu nema kraja: Odgađa se finale Svjetskog prvenstva?
Lakrdija se nastavlja
Cirkusu nema kraja: Odgađa se finale Svjetskog prvenstva?
Severina objavila dirljive fotografije sa sinom Aleksandrom
već je pravi mladić!
Severina objavila najnovije fotografije sa sinom: ''Preslikana mama!''
Mladen Grdović pokazao svoju oazu mira na moru
''zaslužio sam...''
Mladen Grdović pokazao svoju vilu na moru, pogledajte njegovu oazu mira
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene