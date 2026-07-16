Mladen Grdović pokazao svoju vilu na moru, pogledajte njegovu oazu mira

Mladen Grdović otvorio je vrata svog privatnog raja na moru i na Facebooku pokazao gdje puni baterije između nastupa.

Mladen Grdović ovih je dana na Facebooku razveselio pratitelje objavivši dva videa kojima je pokazao kako provodi ljetne dane u svojoj oazi mira na moru.

Na snimkama se vidi kako popularni pjevač opušteno šeta prostranim dvorištem uz bazen, okružen urednim zelenilom i maslinama, odjeven u ležernu crnu majicu i traper bermude. U drugom videu Grdović je pokazao i kako se osvježava u bazenu, gdje je pozirao s bevandom u ruci i vidno dobro raspoložen.

Njegova privatna oaza odiše mediteranskim ugođajem – prostrana terasa, bazen i uređena okućnica pružaju idealan kutak za odmor daleko od gužve i poslovnih obveza, a objasnio je kako je nekretninu naslijedio od pokojne majke.

Mladen Grdović na Facebooku - 1 Foto: Facebook

Mladen Grdović na Facebooku - 4 Foto: Facebook

Mladen Grdović na Facebooku - 5 Foto: Facebook

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''To mi je jedini gušt doći kod moje pokojne mame u Ražanac. Osjećam se nostalgično. I tu je nastalo lipih pisama. Ne treba mi ništa, samo svima zdravlja'', napisao je.

''Zaslužio sam pošteno nakon 45 godina pjevanja, ovdje mogu doći samo moji prijatelji, stari pjevači...'', rekao je.

Objave su brzo privukle pažnju njegovih obožavatelja, koji su mu u komentarima poželjeli puno zdravlja i uživanja te pohvalili opuštenu atmosferu kojom je još jednom pokazao da zna kako napuniti baterije između nastupa.

Mladen Grdović na Facebooku - 2 Foto: Facebook

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Grdović rijetko dijeli detalje iz privatnog života, no ovoga puta odlučio je pratiteljima dati mali uvid u mjesto na kojem pronalazi mir i osvježenje tijekom toplih ljetnih dana.

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