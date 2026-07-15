Razvodi se pjevač nakon što je javno priznao da je gej, ovako je sve to komentirala njegova supruga

Caleb Shomo i njegova supruga Fleur razvode se nakon 14 godina braka, nekoliko tjedana nakon što je glazbenik javno otkrio da je gej.

Frontmen američkog benda Beartooth, Caleb Shomo, i njegova supruga Fleur Shomo odlučili su okončati svoj 14-godišnji brak.

Kako ekskluzivno piše Page Six, početkom tjedna zajednički su podnijeli zahtjev za razvod Višem sudu u Los Angelesu. Par nema djece.

Shomo, koji je s Fleur u braku od travnja 2012., krajem svibnja javno je otkrio da je gej. U iskrenoj objavi na Instagramu napisao je kako mu je trebalo mnogo vremena da prihvati vlastiti identitet i otvoreno progovori o njemu. Njegova supruga ubrzo se oglasila te priznala da ju je njegova objava iznenadila i duboko pogodila, no unatoč tome javno mu je pružila podršku. Istaknula je da ga i dalje voli te pozvala obožavatelje da prema njemu pokažu razumijevanje i suosjećanje.

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Caleb Shomo sa suprugom Foto: Fleur Shomo/Instagram

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Njegovo priznanje izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su pohvalili njegovu iskrenost i hrabrost.

"Šaljem ljubav i podršku. Njegova je objava snažna", "Nikad nije kasno reći da si gay", pisali su.

S druge strane, dio javnosti nije imao razumijevanja za pjevača. Pojedini komentatori smatrali su da je Fleur nakon toliko godina zajedničkog života ostala povrijeđena te su mu zamjerili što joj je, kako su napisali, "oduzeo godine života". Drugi su ga ipak stali braniti, ističući da kasnije otkrivanje vlastite seksualne orijentacije ne znači da je nekoga svjesno želio povrijediti.

Caleb Shomo Foto: Dan Deslover / Rmv / Zuma Press / Profimedia

Caleb Shomo Foto: Jeff Moore / Zuma Press / Profimedia

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Caleb Shomo odrastao je u vrlo religioznoj obitelji, a tijekom karijere više je puta otvoreno govorio o svojim borbama s mentalnim zdravljem. Ispričao je kako se suočavao s tjeskobom, depresijom, suicidalnim mislima, poremećajima prehrane i ovisnošću. Nakon odlaska iz sastava Attack Attack! osnovao je Beartooth, a upravo su osobne borbe, nesigurnosti i mentalno zdravlje od samih početaka postale glavne teme njegovih pjesama.

Caleb Shomo Foto: Jason L Nelson / Sipa Press / Profimedia

Početkom veljače bend je predstavio pjesmu "Free", u kojoj Shomo pjeva o oslobođenju i prihvaćanju samoga sebe. Tada je otkrio da pjesmu vidi kao simbol novog životnog i glazbenog poglavlja.

Caleb Shomo Foto: Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Ova pjesma daje uvid u ono što donosi novi album Beartootha, koji će vjerojatno biti najiskreniji prikaz mene samoga koji sam ikada napravio", poručio je.

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