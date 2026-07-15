Amir Kazić Leo predstavlja novi singl: ''Donosim priču koja je mnogima poznata...''

Nakon pjesama koje su ostavile snažan trag upravo zbog iskrenih priča iz stvarnog života, Amir Kazić Leo donosi novi singl "Laž", emotivnu glazbenu priču o boli, izdaji i slomljenom povjerenju. Pjesma Laž nalazi se na njegovom aktualnom albumu "Raširena kapija", objavljenog u izdanju Croatia Recordsa i Karpo media.

"Vjerujem da glazba ima najveću snagu kada govori istinu. Zato i ovoga puta kroz upečatljivu melodiju i snažne stihove donosim priču koja je mnogima poznata, ali o kojoj se rijetko otvoreno govori. 'Laž' prikazuje čovjeka koji prolazi kroz jedno od najtežih životnih razočaranja, trenutak kada shvati da su ljubav, povjerenje i iskrenost bili zamijenjeni lažima. Pjesma na emotivan način opisuje unutarnju borbu povrijeđenog čovjeka koji, unatoč boli, traži snagu da nastavi dalje. Upravo spoj iskrenog teksta i dojmljive melodije stvara emociju u kojoj će se prepoznati svi oni koji su barem jednom osjetili težinu izdaje i gubitka", ispričao je Leo.

Glazbu je skladao Amir Kazić Leo, tekst je napisala Antonija Šola, dok aranžman potpisuje Branimir Mihaljević. Za video produkciju lyric videa zaslužan je CroRec Video.

Amir Kazić Leo - 1 Foto: PR

Album "Raširena kapija" donosi ukupno 15 pjesama, među kojima su već objavljeni singlovi koji su obilježili posljednjih nekoliko godina Leove karijere, ali i potpuno nove skladbe.

Producent albuma je ugledni hrvatski skladatelj i producent Branimir Mihaljević, Leov dugogodišnji prijatelj i suradnik s kojim je prvi put surađivao još na albumu "Leo", objavljenom 1996. godine u izdanju Croatia Recordsa.

Uz Lea i Branimira Mihaljevića, autorski pečat albumu dali su i Faruk Buljubašić Fayo, Nenad Ninčević, Alka Vuica, Antonija Šola, Mario Mihaljević te brojni drugi renomirani autori i tekstopisci.

"Dali smo si oduška, nismo imali unaprijed postavljene okvire, radili smo onako kako smo osjetili u trenutku i tako spajali energiju i emociju. Puno je izvrsnih autora na albumu i zaista vjerujem u ovaj autorski tim, što potvrđuju srebrne i zlatne naklade mojih dosadašnjih izdanja", rekao je Leo nakon objave albuma.