Jakov Jozinović najavio nastup na istoj pozornici kao i pjevačica s kojom ga povezuju

Jakov Jozinović i Džejla Ramović nastupat će ovoga ljeta na Krku, a jedan od koncerata održat će se 5. kolovoza.

Ljetna koncertna sezona na Krku nastavlja se u ritmu najvećih regionalnih glazbenih zvijezda.

Nakon spektakularnih nastupa koji su obilježili početak ljeta, publiku već 15. srpnja očekuje koncert jedne od omiljenih mladih pjevačica regije – Džejle Ramović, dok će samo nekoliko tjedana kasnije, 5. kolovoza, na istoj pozornici nastupiti i jedan od najvećih glazbenih fenomena nove generacije – Jakov Jozinović.

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Džejla Ramović Foto: Elmedin Hajrovic/ATA Images/PIXSELL/Pixsell

Jakov Jozinović i Josipa Lisac - 7 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Od pobjede na regionalnom glazbenom natjecanju do rasprodanih koncerata diljem regije, Džejla Ramović izgradila je karijeru temeljenu na impresivnim vokalnim sposobnostima, emotivnim interpretacijama i prepoznatljivoj eleganciji.

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Upravo zbog svoje autentičnosti i glazbene zrelosti danas je jedno od najcjenjenijih mladih imena regionalne scene, a njezini nastupi redovito privlače publiku svih generacija. Posjetitelje očekuje večer ispunjena emocijama i vrhunskom glazbom uz hitove poput "Ruine", "Rizik", "Sparta", "Kazamat", "Bol" i mnoge druge pjesme koje su obilježile njezinu dosadašnju karijeru.

Džejla Ramović - 2 Foto: TikTok Screenshot

Džejla Ramović Foto: Pedja Milosavljevic

Nakon Džejle Ramović, publiku početkom kolovoza očekuje i nastup Jakova Jozinovića, čime se nastavlja impresivan niz koncerata koji ovog ljeta privlače posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Mario Poje/bravo/PR

Jakov Jozinović i Josipa Lisac - 2 Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Jakov Jozinović - 14 Foto: Mario Poje/bravo! PR

Vinkovačka senzacija proteklog je mjeseca objavila svoj debitantski album "Ja za čuda letim", koji je brzo osvojio publiku i radijske postaje.

Ramović i Jozinović povezuju se posljednjih tjedana nakon što je Vinkovčanin objavio video na Instagramu u kojem se ljubi s djevojkom koja uvelike sliči pobjednici "Zvezde Granda". I dok njih dvoje šalju suptilne poruke te time dolijevaju ulje na vatru o mogućoj vezi, ova situacija dovela je i do prekida prijateljstva sa slovenskim pjevačem Bojanom Cvjetičaninom, koji je donedavno bio u vezi s Džejlom.

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Ramović je još ranije u više navrata branila Jozinovića, o tome više čitajte OVDJE.

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