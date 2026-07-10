Bivši suprug Blanke Vlašić objasnio je kako izgleda veza s više žena: ''To je dopušteno''

Ruben Van Gucht prvi je put javno priznao da se razveo od Blanke Vlašić, čime je potvrdio informacije koje su hrvatski mediji objavili još u veljači, iako ih je tada demantirao.

Nakon višemjesečnih nagađanja i oprečnih izjava, belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht prvi je put javno priznao da više nije u braku s proslavljenom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić.

Hrvatski su mediji još početkom 2026. objavili vijest da su se Van Gucht i Vlašić razveli. Tada je belgijski televizijski voditelj te napise demantirao tvrdeći da je vijest iznenadila i Blanku.

Galerija 15 15 15 15 15

Ruben Van Gucht Foto: Instagram

Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

"Poslao sam vijest Blanki, koja je također bila potpuno iznenađena. Rekla je: 'Zanimljivo, a nisam ni s kim razgovarala'", izjavio je tada tijekom gostovanja na belgijskom Radiju 2.

No samo nekoliko dana kasnije Blankin otac Joško Vlašić dao je intervju belgijskom HLN-u u kojem je iznio sasvim drukčiju verziju događaja.

"Vrijeme je da Ruben Van Gucht kaže istinu", poručio je tada te otkrio da su se Ruben i Blanka razveli još u listopadu 2025. godine.

Ruben Van Gucht - 3 Foto: Instagram

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 5 Foto: Instagram

Sada je Van Gucht, gostujući u popularnoj nizozemskoj emisiji "Vandaag Inside", prvi put i sam potvrdio da više nije u braku.

Pogledaji ovo Celebrity Iskreni intervju s našom influencericom: ''Svi su se smijali mom prvom videu, a ja sam znala da ću živjeti od ovoga''

Sve se dogodilo tijekom razgovora o njegovu nekonvencionalnom ljubavnom životu, kada je jedan od voditelja komentirao kako mnoge udane žene ne bi prihvatile takav način života.

"Da bude potpuno jasno: ja trenutačno nisam oženjen", kratko je poručio novinar.

Charlotte Van Looy i Ruben Van Gucht - 1 Foto: Instagram

Ruben Van Gucht, Valentine Besard - 3 Foto: Profimedia

Osim što je time potvrdio razvod od Blanke Vlašić, Van Gucht je otvoreno govorio i o svojim ljubavnim odnosima. Voditelji su ga pitali kako organizira vrijeme između partnerica te ima li svojevrsni raspored.

"Imate posao, imate privatne obveze, a uz to morate malo vidjeti tko je kada dostupan", objasnio je.

U studio je stigao u društvu Valentine Besard, za koju je rekao da je posljednjih dana vrlo zauzeta poslovnim obvezama.

"Valentine sada ima jako puno posla. Imala je obveze vezane za izbor za Miss Belgije, a trenutačno sudjeluje na brojnim snimanjima. Nismo se vidjeli već tjedan dana", rekao je Van Gucht koji sa spisateljicom Charlotte Van Looy odbrojava posljednje dane do rođenja kćeri.

Na pitanje imaju li njegove partnerice pravo biti i s drugim muškarcima, odgovorio je bez zadrške: "To je svakako dopušteno."

Za kraj je poručio kako mu smeta što ljudi često ismijavaju njegov privatni život.

"Ljudi to često izvrgavaju ruglu, ali sve je potpuno iskreno. Time ispada kao da su te žene nekakvi čudaci ili da je ono što rade smiješno. To želim izbjeći jer su one vrlo važne u mom životu", zaključio je.

Par je bio u braku od 2022. godine, a na Blankin 39. rođendan dobili su i sina Monda.

Kako ju je hvalio u jednoj kolumni, pročitajte OVDJE.

EKSKLUZIVNO Lidija Bačić iskreno o ljubavi, muškarcima, estradi i životu kakav rijetko pokazuje

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Tko je ljepotica koju povezuju s Kylianom Mbappéom? Obožavatelji je dobro poznaju iz hit-serije

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Zanimljivosti Kako izgleda mlađa sestra Jennifer Lopez? Mnogi ne mogu vjerovati koliko su slične

Pogledaji ovo Celebrity Snimka obilazi svijet: Potez legendarnog glazbenika tijekom "stanke za osvježenje" postao je apsolutni hit

Pogledaji ovo inMagazin Naša glumica ljubav je pronašla online, pa se udala nakon brzih zaruka: ''Bilo je totalno spontano''

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.