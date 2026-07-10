Jelena Rozga u najkraćoj haljini ovog ljeta, noge ukrale svu pozornost!

Jelena Rozga oduševila je publiku na koncertu na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila, gdje je u elegantnoj crnoj mini haljini koja je istaknula njezine vitke noge priredila večer ispunjenu hitovima i odličnom atmosferom.

Jelena Rozga održala je koncert na Tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, gdje je pred prepunim gledalištem još jednom potvrdila zašto je jedna od najomiljenijih domaćih pjevačica. Nastup je bio dio njezine koncertne turneje, a publika je od prvih taktova pjevala zajedno s njom.

Za ovu prigodu Rozga je odabrala elegantnu crnu mini haljinu s čipkastim detaljima i pripadajuću kratku jaknicu, dok je cijeli stajling zaokružila srebrnim sandalama s visokim potpeticama.

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Jelena Rozga - 3 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Jelena Rozga - 4 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Jelena Rozga - 8 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Kratki kroj haljine posebno je istaknuo njezine vitke noge, a raspuštena plava kosa i upečatljiva scenska šminka dodatno su naglasili glamurozni izgled.

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Na pozornici je zračila energijom, izmjenjujući emotivne balade i vesele hitove, dok je u više navrata raširenih ruku pozdravljala publiku i zahvaljivala na velikoj podršci. Brojni obožavatelji nisu skrivali oduševljenje, a atmosfera na tvrđavi bila je ispunjena pljeskom, pjesmom i ovacijama.

Jelena Rozga - 4 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Jelena Rozga - 6 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Jelena Rozga - 9 Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX

Uz vrhunski bend i atraktivnu produkciju, Jelena je još jednom priredila koncert za pamćenje te pokazala da njezini nastupi i nakon tri desetljeća karijere privlače tisuće vjernih fanova.

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