Svi su plakali zbog simbola na lijesu: Zrinko Ogresta ispraćen na vječni počinak

Na zagrebačkom Mirogoju održan je posljednji ispraćaj proslavljenog hrvatskog redatelja Zrinka Ogreste, a među okupljenima koji su mu došli odati posljednju počast bila su i brojna poznata lica iz svijeta filma, kazališta i javnog života.

Na zagrebačkom Mirogoju danas je održan posljednji ispraćaj jednog od najznačajnijih hrvatskih filmskih redatelja, Zrinka Ogreste, koji je preminuo u 68. godini života.

U tihoj i dostojanstvenoj atmosferi od redatelja su se oprostili članovi njegove obitelji, prijatelji, suradnici te brojni predstavnici hrvatske kulturne i javne scene – Marin Čilić, Nina Obuljen Koržinek, Danijela Trbović, Slavko Juraga i mnogi drugi. Emotivni ispraćaj okupio je velik broj ljudi koji su došli odati posljednju počast autoru čiji su filmovi obilježili domaću kinematografiju.

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 6 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 3 Foto: Damjan Tadic/Cropix

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Najteže je bilo članovima obitelji, koji su uz fotografiju voljenog redatelja i cvijeće ispratili Zrinka Ogrestu na njegov posljednji počinak. Mnogi okupljeni nisu mogli sakriti emocije tijekom obreda, a posebno je sve rastužila i plava hortenzija na lijesu koja simbolizira ispriku, žaljenje, oprost i pomirenje.

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 10 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 5 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Ispraćaj Zrinka Ogreste Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Pixsell

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 3 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 2 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 1 Foto: Damjan Tadic/Cropix

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Na posljednjem ispraćaju viđena su i brojna poznata lica iz svijeta filma, kazališta i javnog života. Među okupljenima bili su glumci, redatelji, producenti i dugogodišnji Ogrestini prijatelji i suradnici, koji su svojim dolaskom iskazali poštovanje prema jednom od najvećih hrvatskih filmskih autora.

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 9 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 8 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 7 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 2 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 4 Foto: Damjan Tadic/Cropix

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Zrinko Ogresta ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskoj kinematografiji. Tijekom dugogodišnje karijere režirao je niz nagrađivanih filmova, među kojima se ističu ''Krhotine'', ''Isprani'', ''Tu'', ''Iza stakla'' i ''S one strane''. Njegov autorski rukopis, usmjeren na intimne ljudske priče i društvene teme, obilježio je nekoliko generacija gledatelja te mu osigurao ugled jednog od najcjenjenijih hrvatskih redatelja.

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 4 Foto: Damjan Tadic/Cropix

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 4 Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Pixsell

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 3 Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Pixsell

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 2 Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Pixsell

Ispraćaj Zrinka Ogreste - 1 Foto: Luka Antunac/PIXSELL/Pixsell

Njegov odlazak predstavlja velik gubitak za hrvatsku filmsku umjetnost, a posljednji ispraćaj na Mirogoju pokazao je koliko je bio cijenjen, ne samo kao umjetnik već i kao čovjek.

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