Nauljeni Grubnić pohvalio se nestvarno isklesanim torzom: ''I mi imamo našeg Haalanda!''

Ljetovanje iz snova, isklesano tijelo i fotografije koje su u trenu preplavile društvene mreže, Marko Grubnić ponovno je uspio privući svu pažnju svojih pratitelja.

Poznati hrvatski stilist Marko Grubnić s odmora u luksuznoj Marbelli u Španjolskoj podijelio je seriju fotografija koje su u kratkom roku privukle veliku pozornost.

Na fotografijama Grubnić pozira bez majice, u dizajnerskim kupaćim hlačama i sunčanim naočalama, pokazujući isklesanu figuru i preplanuli ten. Opušteno izdanje, egzotična kulisa i njegov prepoznatljiv modni stil još su jednom privukli tisuće lajkova i komentara.

Marko Grubnić - 4 Foto: Instagram

Marko Grubnić - 3 Foto: Instagram

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Pratitelji nisu štedjeli komplimente pa su se ispod objave nizali komentari poput: ''Ken'', ''I mi imamo našeg Haalanda'', ''Holy body''.

Marko Grubnić - 2 Foto: Instagram

Marko Grubnić - 6 Foto: Instagram

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Poznato je kako stilist često bira luksuzne destinacije za ljetni odmor, a Marbella se već godinama nalazi među omiljenim odredištima brojnih svjetskih zvijezda i influencera. Sudeći prema najnovijim objavama, Marko maksimalno koristi sunčane dane, a njegovi pratitelji s nestrpljenjem očekuju nove fotografije iz Španjolske.

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U Španjolsku je Marko otputovao u društvu Maje Šuput, Blooma i Momčila Gurovića. Više pogledajte OVDJE.

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