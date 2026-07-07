Nauljeni Grubnić pohvalio se nestvarno isklesanim torzom: ''I mi imamo našeg Haalanda!''

Ljetovanje iz snova, isklesano tijelo i fotografije koje su u trenu preplavile društvene mreže, Marko Grubnić ponovno je uspio privući svu pažnju svojih pratitelja.
Poznati hrvatski stilist Marko Grubnić s odmora u luksuznoj Marbelli u Španjolskoj podijelio je seriju fotografija koje su u kratkom roku privukle veliku pozornost.3 vijesti o kojima se priča grupu prati prokletstvo Imala je samo 36 godina: Iznenada preminula pjevačica koja je snimila jedan od najvećih svjetskih hitova botoks joj nije bio opcija U 71. godini prkosi svim pravilima: U teretanu nikad nije kročila, a vina i cigareta ne planira se odreći ''ljudi, šouprogram'' Maja Šuput otkrila je kakve ulete dobiva na Instagramu: ''Pošalje sliku, a kad otvoriš profil...''
Na fotografijama Grubnić pozira bez majice, u dizajnerskim kupaćim hlačama i sunčanim naočalama, pokazujući isklesanu figuru i preplanuli ten. Opušteno izdanje, egzotična kulisa i njegov prepoznatljiv modni stil još su jednom privukli tisuće lajkova i komentara.
Marko Grubnić - 4 Foto: Instagram
Marko Grubnić - 3 Foto: Instagram
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Pratitelji nisu štedjeli komplimente pa su se ispod objave nizali komentari poput: ''Ken'', ''I mi imamo našeg Haalanda'', ''Holy body''.
Marko Grubnić - 2 Foto: Instagram
Marko Grubnić - 6 Foto: Instagram
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Poznato je kako stilist često bira luksuzne destinacije za ljetni odmor, a Marbella se već godinama nalazi među omiljenim odredištima brojnih svjetskih zvijezda i influencera. Sudeći prema najnovijim objavama, Marko maksimalno koristi sunčane dane, a njegovi pratitelji s nestrpljenjem očekuju nove fotografije iz Španjolske.
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U Španjolsku je Marko otputovao u društvu Maje Šuput, Blooma i Momčila Gurovića. Više pogledajte OVDJE.
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