Blanka Vlašić pohvalila se novim životnim pothvatom nakon burnog razdoblja!

Iako je iza nje impresivna atletska karijera i brojni svjetski uspjesi, Blanka Vlašić sada se sprema za potpuno novi izazov, za mjesec dana istrčat će svoj prvi polumaraton, a pratiteljima je otkrila kako teku pripreme.

Naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić na društvenim je mrežama podijelila fotografiju nakon treninga i otkrila kako je za mjesec dana očekuje veliki sportski izazov – njezin prvi polumaraton.

Blanka je priznala da se trčanju vratila tek u veljači, nakon duže pauze, i to bez konkretnog plana ili cilja. Ipak, kako kaže, natjecateljski duh brzo je ponovno proradio.

"Fotkala sam se odmah nakon jutrošnjeg fartlek treninga. Slobodno mogu reći da mi nije među omiljenima. Moj prvi polumaraton je za mjesec dana i iskreno, još uvijek ne mogu vjerovati. Vratila sam se trčanju u veljači nakon jako duge pauze, bez plana i definitivno bez ikakvih ciljeva. Ali izgleda da se starih navika nije lako riješiti pa nije trebalo dugo da to počnem shvaćati ozbiljno", napisala je.

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Otkrila je i kako danas ima ustaljenu rutinu koja uključuje četiri treninga trčanja tjedno te jedan ili dva treninga snage.

Blanka Vlašić Foto: Instagram

"Sad napokon imam tjednu rutinu: 4 trčanja i 1 ili 2 treninga snage. Volim to. I usput učim hrpu novih pojmova za koje nisam ni znala da postoje – threshold, moneghetti, norveška metoda... Trčanje je očito puno zanimljivije nego što sam mislila. Ali iskreno, najbolji dio je to što nema boli. Koljena su super, tetive su super, nema pritužbi. I da, očito je trkački 'high' stvaran i sad ga razumijem", poručila je.

Brojni pratitelji u komentarima poželjeli su joj puno sreće u pripremama te izrazili divljenje zbog nove sportske avanture u koju se upustila nakon uspješne atletske karijere.

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