"Ruga mi se": Maja Šuput otkrila Bloomov novi nestašluk, njezina reakcija je hit

Maja Šuput nasmijala je pratitelje otkrivši da joj se sin Bloom zadirkuje i imitira način na koji hoda.

Maja Šuput ponovno je nasmijala svoje pratitelje na Instagramu podijelivši simpatičan trenutak sa sinom Bloomom.

Na fotografiji koju je objavila vidi se dječak u plavim kupaćim hlačicama kako bezbrižno pozira na sunčanom odmoru, okružen palmama i mediteranskim ugođajem. No, najveću pažnju privukao je Majin kratak, ali duhovit opis.

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Bloom Tatarinov - 2 Foto: Instagram Screenshot

"Ruga mi se kako hodam", napisala je pjevačica uz video u kojem Bloom imitira njezino hodanje, dajući do znanja da je već razvio smisao za humor i da se ne ustručava našaliti ni na račun svoje mame.

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Maja često s pratiteljima dijeli simpatične obiteljske trenutke, a upravo su Bloomove spontane izjave i dječje dosjetke među sadržajima koji redovito izazivaju najviše reakcija na društvenim mrežama.

Bloom Tatarinov - 5 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 3 Foto: Instagram Screenshot

Bloom Tatarinov - 1 Foto: Instagram Screenshot

Sudeći prema posljednjoj objavi, ni ovoga puta nije bilo drugačije – Bloom je još jednom pokazao kako svojim nestašlucima i iskrenošću zna nasmijati i mamu i njezine brojne pratitelje.

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