Naša voditeljica susrela se s jednim od najvećih svjetskih glazbenika: ''Običan čovjek koji je sve samo ne običan...''

Spektakularan nastup Johna Legenda u pulskoj Areni ostavio je snažan dojam na publiku, a posebno na radijsku voditeljicu Ivanu Mišerić koja je svoje oduševljenje podijelila na društvenim mrežama.

Poznata domaća radijska voditeljica Ivana Mišerić među brojnim je obožavateljima uživala u prvom hrvatskom koncertu svjetske glazbene zvijezde Johna Legenda.

Slavni američki glazbenik nastupio je 4. srpnja u pulskoj Areni, gdje je publici priredio večer za pamćenje.

Ivana Mišerić i John Legend - 3 Foto: Instagram

Radijska voditeljica dojmove s koncerta podijelila je dva dana kasnije na svom Instagram profilu. Uz nekoliko fotografija na kojima pozira s Johnom Legendom, objavila je i prizore s njegova nastupa u impresivnom ambijentu pulske Arene.

Ivana Mišerić i John Legend - 2 Foto: Instagram

Kratkim, ali emotivnim riječima dala je do znanja koliko ju je koncert oduševio.

"Subota. Pula. Arena. Božanstvo. Običan čovjek koji je sve samo ne ordinary", napisala je Mišerić u opisu objave.

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Na fotografijama se može vidjeti nasmijana voditeljica u društvu glazbenika, dok su kadrovi s koncerta dočarali atmosferu prve Legendove glazbene večeri pred hrvatskom publikom.

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John Legend je svojim premijernim nastupom u Hrvatskoj ispunio očekivanja publike te još jednom potvrdio zašto slovi za jednog od najcjenjenijih glazbenika današnjice, a sudeći prema reakciji Ivane Mišerić, koncert će mnogima ostati u lijepom sjećanju.

Ivana Mišerić Foto: Instagram

Ivana Mišerić Foto: Instagram

Više o Johnu i njegovoj obitelji koja je s njim također stigla u Hrvatsku čitajte OVDJE.

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