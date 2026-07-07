Ronaldova Georgina iznenadila gestom prema supruzi njegova najvećeg rivala

Jedna objava na Instagramu bila je dovoljna da partnerice Lionela Messija i Cristiana Ronalda pokažu kako najveće nogometno rivalstvo ostaje isključivo na terenu.

Rivalstvo Lionela Messija i Cristiana Ronalda godinama je obilježavalo svjetski nogomet, no njihove obitelji pokazuju da izvan terena nema mjesta podjelama.

Upravo su to ovih dana potvrdile Antonela Roccuzzo i Georgina Rodriguez, koje su razmjenom poruka na društvenim mrežama oduševile brojne pratitelje.

Antonela Roccuzzo - 2 Foto: Profimedia

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 2 Foto: Instagram

Georgina je nedavno predstavila svoj prvi modni brend Mimoa, sa sjedištem u Dubaiju, kojim je zakoračila u novu poslovnu avanturu. Kolekcija donosi udobne komade za svakodnevno nošenje – od odjeće za opuštanje do treninga i slobodnog vremena – a posebnu pažnju privukla je pristupačnim cijenama jer većina artikala stoji manje od 100 eura.

Antonela Roccuzzo na Instagramu Foto: Instagram

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Povodom lansiranja prve kolekcije Georgina je promotivne pakete poslala prijateljima i poznatim osobama, među kojima se našla i Antonela Roccuzzo.

Messi i Antonela - 2 Foto: Antonela Roccuzzo/Instagram

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram

Messijeva supruga nije skrivala oduševljenje poklonom, pa je u priči na Instagramu podijelila fotografiju paketa i javno zahvalila Georgini.

"Puno hvala, Georgina. Sve je predivno. Želim ti sav uspjeh svijeta."

Georgina je potom podijelila njezinu objavu na svom Instagramu te joj zahvalila na lijepim riječima.

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Iako je riječ o maloj gesti, ona je brzo privukla pažnju ljubitelja nogometa diljem svijeta. Dok navijači i dalje raspravljaju o tome tko je najveći – Messi ili Ronaldo – njihove partnerice pokazale su da izvan terena prevladavaju međusobno poštovanje i podrška.

Leo Messi i Antonela Roccuzzo - 3 Foto: Instagram

Georgina Rodriguez na Instagramu - 5 Foto: Instagram

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