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Leo Messi suprugu je upoznao još kao dijete, a sudbina ih je spojila u najtužnijem razdoblju

Piše J. C., Danas @ 09:12 Celebrity komentari
Leo Messi i Antonela Roccuzzo - 4 Leo Messi i Antonela Roccuzzo - 4 Foto: Instagram

Lionel Messi jučer je ponovno oduševio nogometni svijet oborivši povijesni rekord na Svjetskom prvenstvu 2026., no dok navijači slave njegove sportske uspjehe, mnoge jednako fascinira i njegova privatna priča. Naime, srce argentinskog nogometnog čarobnjaka već godinama pripada Antoneli Roccuzzo, ljubavi koja je započela još u školskim danima.

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Ljubavna priča Lea Messija i Antonele Roccuzzo
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Leo Messi suprugu je upoznao još kao dijete, a sudbina ih je spojila u najtužnijem razdoblju
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