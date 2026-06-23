Leo Messi suprugu je upoznao još kao dijete, a sudbina ih je spojila u najtužnijem razdoblju

Lionel Messi jučer je ponovno oduševio nogometni svijet oborivši povijesni rekord na Svjetskom prvenstvu 2026., no dok navijači slave njegove sportske uspjehe, mnoge jednako fascinira i njegova privatna priča. Naime, srce argentinskog nogometnog čarobnjaka već godinama pripada Antoneli Roccuzzo, ljubavi koja je započela još u školskim danima.

Dok cijeli nogometni svijet priča o novom povijesnom uspjehu Lionela Messija, koji je jučer na Svjetskom prvenstvu 2026. postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava i srušio rekord legendarnog Miroslava Klosea, iza jednog od najvećih nogometaša svih vremena već desetljećima stoji ista žena – njegova supruga Antonela Roccuzzo.

Njihova ljubavna priča ne nalikuje tipičnim pričama slavnih sportaša. Nema glamuroznih upoznavanja, skandala ni burnih prekida. Naprotiv, riječ je o vezi koja traje gotovo cijeli život.

Leo Messi i Antonela Roccuzzo - 1 Foto: Instagram

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Messi i Antonela upoznali su se još kao djeca u Rosariju, argentinskom gradu iz kojeg oboje potječu. Budući nogometni velikan imao je tek pet godina kada ju je prvi put upoznao preko svog prijatelja Lucasa Scaglie, Antonelina rođaka. Već tada je bio očaran djevojčicom koja će godinama kasnije postati njegova životna partnerica.

Njihovi su se putevi nakratko razdvojili kada je Messi sa samo 13 godina otišao u Barcelonu kako bi ostvario nogometni san. Tisućama kilometara udaljeni jedno od drugoga, živjeli su različite živote, no veza nikada nije potpuno nestala.

Leo Messi i Antonela Roccuzzo - 2 Foto: Instagram

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Sudbina ih je ponovno spojila sredinom 2000-ih godina. Prema brojnim biografskim izvorima, Messi se vratio u Argentinu kako bi bio uz Antonelu tijekom jednog od najtežih razdoblja njezina života. Upravo tada njihovo prijateljstvo prerasta u ljubavnu vezu.

Godinama su svoju romansu držali daleko od očiju javnosti. Tek 2009. godine Messi je prvi put javno potvrdio da je u vezi, iako su bliski prijatelji već odavno znali tko je osvojio srce tadašnje zvijezde Barcelone.

Messi i Antonela - 2 Foto: Antonela Roccuzzo/Instagram

Kako je rasla njegova nogometna slava, rasla je i njihova obitelj. Danas imaju trojicu sinova – Thiaga, Matea i Cira – koji su često uz roditelje na najvećim životnim i sportskim trenucima.

Kruna njihove ljubavne priče stigla je 30. lipnja 2017. godine kada su se vjenčali u Rosariju. Argentinski mediji tada su ceremoniju nazvali vjenčanjem stoljeća, a među uzvanicima su bile brojne nogometne zvijezde i prijatelji para.

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Iako danas žive život pod svjetlima reflektora, Messi i Antonela ostali su vjerni jednostavnosti koja ih je povezala još u djetinjstvu. Dok on ruši rekorde i ispisuje povijest nogometa, ona je već gotovo tri desetljeća njegova najveća podrška.

Antonela Roccuzzo - 2 Foto: Profimedia

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