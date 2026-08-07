Tko je plavokosa djevojčica koju prati više od 2 milijuna ljudi? Očarala je i svjetske zvijezde

Ima tek deset godina, a svojim nevjerojatnim plesnim talentom već je osvojila milijune ljudi diljem svijeta i privukla pažnju najvećih zvijezda.

Ima tek deset godina, prepoznatljivu plavu kosu i energiju zbog koje ju je teško ne primijetiti čim zapleše. Eseniia Mikheeva već je dobro poznato ime milijunima korisnika društvenih mreža, a njezin put od djevojčice zaljubljene u ples do nastupa na velikim svjetskim pozornicama privlači sve više pozornosti.

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Eseniia je rođena u Moskvi, a ljubav prema plesu nije slučajnost. Odrasla je u obitelji u kojoj je ples dio svakodnevice. Njezini roditelji Aleksandr i Marina Mikheeva plesni su pedagozi, a otac je i sam odrastao uz ples jer je njegova majka bila učiteljica plesa.

Roditelji su vrlo rano primijetili da njihova kći ima poseban osjećaj za ritam. Dok je još bila sasvim mala, Eseniia je pokazivala interes za glazbu i pokret, a s godinama je ples postao mnogo više od dječje zabave. Obitelj ju je pritom poticala da razvija vlastiti stil, a upravo su spontanost, izražajna mimika i nevjerojatna količina energije postali njezin zaštitni znak.

Velika prekretnica dogodila se 2023. godine. Eseniia je tada, sa samo sedam godina, stigla na pozornicu 18. sezone popularnog američkog showa "America's Got Talent".

Sićušna plavokosa djevojčica pred žirijem se pretvorila u potpuno drugu osobu čim je krenula glazba. Energičnim plesom uspjela je izboriti prolazak dalje, a njezina avantura u showu odvela ju je sve do nastupa uživo.

No američka televizijska publika upoznala ju je i izvan tog natjecanja. Iste godine pojavila se u emisiji Jennifer Hudson, gdje je voditeljici i publici pokazala svoje plesno umijeće.

Obitelj Mikheev u međuvremenu se iz Rusije preselila u Sjedinjene Američke Države, a Eseniijina popularnost nastavila je rasti ponajviše zahvaljujući društvenim mrežama.

Na Instagramu je prati više od dva milijuna ljudi. Njezine plesne snimke redovito privlače golem broj pregleda.

Iako iza njezinih nastupa stoje sati vježbanja, upravo dojam da se jednostavno zabavlja dok pleše jedan je od razloga zbog kojih je postala toliko prepoznatljiva. Njezini nastupi kombiniraju različite plesne stilove, a posebno se ističe u energičnim koreografijama u kojima do izražaja dolaze njezina mimika i osobnost.

Godine rada dovele su je 2026. do još jednog velikog trenutka. Eseniia se prijavila na plesni izazov povezan sa Shakirinom pjesmom "Dai Dai", nakon čega ju je kolumbijska megazvijezda odabrala među plesačima koji će joj se pridružiti u sklopu spektakla vezanog uz Svjetsko nogometno prvenstvo.

Snimka trenutka u kojem je djevojčica doznala da ju je Shakira odabrala ubrzo se proširila društvenim mrežama.

Za djevojčicu koja je prije samo nekoliko godina plesala pred kamerama svojih roditelja bio je to još jedan veliki korak. Od televizijskog talent-showa i viralnih snimki do pozornice uz jednu od najvećih svjetskih glazbenih zvijezda, Eseniia je do desete godine ostvarila ono o čemu mnogi plesači sanjaju cijeli život.

A sudeći prema njezinoj dosadašnjoj karijeri, priča ove plavokose djevojčice tek je počela.