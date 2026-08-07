Malo tko zna da je bila misica! Badić je istaknuo besprijekornu figuru zgodne voditeljice

Nakon radnog srpnja Valentina Miletić uživa u odmoru na moru, a fotografijom u bikiniju na Instagramu pokazala je zavidnu figuru i podsjetila na dane kada se natjecala za Miss Universe Hrvatske.

Nakon užurbanog i radnog srpnja Valentina Miletić pronašla je vremena za zasluženi predah na moru, a djelić ljetne atmosfere podijelila je i sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Voditeljica je na Instastoryju objavila fotografiju na kojoj pozira uz more odjevena u dvodijelni bikini zelenih tonova. Ljetno izdanje upotpunila je crnim sunčanim naočalama, dok je dugu plavu kosu ostavila raspuštenom.

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Valentina Miletić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Fotografijom je pokazala zavidnu figuru, a mnoge je prizor mogao podsjetiti i na razdoblje prije televizijske karijere, kada se Valentina bavila modelingom.

Naime, prije nego što je postala dobro poznato televizijsko lice, okušala se i u svijetu ljepote te se 2011. godine natjecala na izboru za Miss Universe Hrvatske, na kojem je ponijela titulu Miss fotogeničnosti.

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Ovo izdanje, naravno, nije promaknulo njezinim fanovima.

"Em što se kužiš u nogomet, em što si stvarno lijepa mlada žena!", "Wooow", "Najljepša!!!", "Naša Vale gori", "Vruće je ovdje", "Top, svaka čast", "Mačka", "Vau, baš si zgodna", stoji u komentarima.

Valentina Miletić - 4 Foto: Instagram

Valentina Miletić - 2 Foto: Instagram

Valentina Miletić - 3 Foto: Instagram

Iako je manekenske dane odavno zamijenila televizijskim studijem i voditeljskim obvezama, Valentina i danas svojim modnim kombinacijama privlači pozornost, a ovoga je puta poslovne outfite zamijenila pravim ljetnim izdanjem.

Nakon mjeseca ispunjenog poslovnim obvezama, čini se da je kolovoz odlučila započeti nešto sporijim ritmom. More, sunce i odmor očito su došli u pravi trenutak, a fotografijom u bikiniju pokazala je kako izgleda njezin predah od radne svakodnevice.

Njezinu kolekciju dresova pogledajte OVDJE.

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