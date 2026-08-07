Zvijezda Dalekog grada skinula se u bikini, takvu Alju na malim ekranima teško ćete vidjeti!

Zvijezda serije "Daleki grad" Sinem Ünsal slobodne dane provela je u Barceloni, gdje je uživala u razgledavanju grada i odmoru na plaži te podijelila niz opuštenih ljetnih fotografija s dečkom i pratiteljima.

Turska glumica Sinem Ünsal, koju hrvatska publika prati u ulozi Alje u popularnoj seriji "Daleki grad", slobodne dane iskoristila je za bijeg u Barcelonu, a djelić atmosfere s putovanja podijelila je i sa svojim brojnim pratiteljima na društvenim mrežama.

Sinem je objavila niz fotografija iz katalonske prijestolnice, a sudeći prema prizorima, odmor je iskoristila za sve ono što Barcelona nudi – šetnje gradskim ulicama, razgledavanje znamenitosti, uživanje u hrani, ali i opuštanje na plaži.

Sinem Ünsal - 1 Foto: Instagram

Sinem Ünsal - 4 Foto: Instagram

Na jednoj od fotografija pozirala je ispred čuvene Sagrade Familije, dok je na drugima pokazala zanimljive modne kombinacije koje je birala za istraživanje grada. Od ležernih širokih traperica i topa do kratke cvjetne haljine otvorenih leđa, glumica je pokazala svoj opušteni ljetni stil.

Posebnu pozornost privukle su fotografije s plaže. Ünsal je sunčani dan provela na pijesku, a za kupanje je odabrala crni bikini s bijelim točkicama. Na jednoj fotografiji opušteno pozira na ručniku, dok se na drugoj, sa širokim zeleno-bijelim šeširom na glavi, smiješi u kameru.

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Fotografije pokazuju sasvim drugačije izdanje glumice od onoga na koje su navikli gledatelji "Dalekog grada". Daleko od dramatičnih situacija u kojima se nalazi njezina Alja, Sinem je u Barceloni uživala u nešto bezbrižnijem ritmu.

Sinem Ünsal - 3 Foto: Instagram

Sinem Ünsal - 6 Foto: Instagram

Na putovanju joj se, sudeći prema jednoj od objavljenih fotografija, pridružio i partner, glumac Berk Cankat, s kojim je pozirala ispred Sagrade Familije.

Ünsal je upravo zahvaljujući ulozi Alje Albore postala jedno od prepoznatljivijih lica aktualne turske televizijske produkcije. Službena stranica serije opisuje njezin lik kao snažnu, razumnu i slobodoljubivu ženu, a sama glumica ranije je priznala kako Alju vrlo dobro razumije i poznaje.

Sinem Ünsal - 5 Foto: Instagram

Sinem Ünsal - 8 Foto: Instagram

Sinem posljednjih mjeseci svoje pratitelje nerijetko počasti prizorima s putovanja. Ranije je stanku od snimanja iskoristila i za odlazak u Japan, gdje je posjetila Tokio i Kyoto.

Ovoga puta izbor je pao na sunčanu Barcelonu, a fotografije s gradskih ulica i plaže pokazale su da zvijezda "Dalekog grada" itekako zna iskoristiti slobodne dane između poslovnih obveza.

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