Ovako je izgledalo vjenčanje Tije Jurčić: do oltara ju je dopratio očuh, a slavilo se uz Olivera i Rozgu

Na društvenim mrežama pojavile su se nove snimke s vjenčanja Tije Jurčić i Kennyja Smitha koje otkrivaju emotivne trenutke i atmosferu sa svadbene proslave.

Nakon što su prve fotografije vjenčanja Tije Jurčić i bivšeg NBA košarkaša Kennyja Smitha obišle društvene mreže, pojavile su se i nove snimke koje otkrivaju atmosferu s raskošne proslave održane u Kaliforniji.

Tia Jurčić i očuh Foto: Instagram

Jedan od najemotivnijih trenutaka ceremonije bio je dolazak mladenke do oltara u pratnji očuha Ljube Jurčića. Posebne emocije obilježile su i plesove tijekom večeri – Tia je zaplesala s očuhom, ali i sa sinom Domenickom, kojeg je dobila u braku s košarkašem Chrisom Warrenom. Za te su trenutke odabrani bezvremenski hitovi ''We Are Family'' grupe Sister Sledge i ''My Girl'' sastava The Temptations.

Tia Jurčić Foto: Screenshot

Na svadbi nije nedostajalo ni domaćih hitova. Gosti su zajedno pjevali Oliverov hit ''Moj lipi anđele'', dok je Rozgina ''Bižuterija'' rasplesala uzvanike i podigla atmosferu na plesnom podiju.

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Među gostima bila je i srpska influencerica Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, koja je sa svojim partnerom, nogometašem Eloyem Roomom, na društvenim mrežama podijelila nekoliko kadrova s proslave.

Zorana Room - 3 Foto: Instagram

Zorana Room - 2 Foto: Instagram

Podsjetimo, Tia i Kenny sudbonosno su ''da'' izrekli u luksuznom resortu ''The Resort at Pelican Hill'' u kalifornijskom Newport Coastu. Mladenka je zablistala u elegantnoj vjenčanici bez naramenica s dugim velom, dok je mladoženja odabrao klasično crno odijelo.

Ovo je treći brak za oboje. Tia je prethodno bila u braku s košarkašem Chrisom Warrenom, s kojim ima sina, te s Marijom Mamićem, od kojeg se razvela 2023. godine. Nakon razvoda preselila se u Sjedinjene Američke Države.

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I Kenny Smith iza sebe ima dva braka i otac je četvero djece. Bivši NBA košarkaš najveći je trag ostavio u dresu Houston Rocketsa, s kojima je osvojio dva uzastopna naslova prvaka, a nakon završetka sportske karijere uspješno se posvetio televizijskom poslu kao sportski analitičar.

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