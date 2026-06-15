Srpska influencerica koja ljubi golmana Curacaa se žustro obratila hejterima: "Moj suprug nije Superman!"

Eloy Room vratar je reprezentacije Curaçaa i suprug influencerice Zorane Jovanović, s kojom nakon vjenčanja živi u Miamiju.

Bila je dovoljna jedna utakmica da se ime Eloya Rooma nađe u središtu pozornosti na društvenim mrežama. Nakon visokog poraza reprezentacije Curaçaa od Njemačke, korisnici TikToka nisu komentirali samo rezultat nego i njegov privatni život.

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Naime, Room je suprug Zorane Jovanović, poznatije kao Zorannah, jedne od najpoznatijih regionalnih influencerica. Zbog toga su se uz sportske analize vrlo brzo počeli širiti i komentari povezani s njezinim objavama i navijanjem za suprugovu reprezentaciju.

Zorannah - 19 Foto: Instagram

Zorannah je za utakmicu pripremila posebno izdanje. Pažnju je privukla crna jakna ukrašena fotografijama svog supruga, koji je prvi vratar Curaçaa. Nakon utakmice društvene mreže preplavili su komentari na njezin račun.

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"Sjajno su počeli, vidi se da im donosiš sreću", "Zahvali se mužu, molim te. Došlo je iz 1-1 na 7+", pisali su joj pratitelji.

Influencerica je nakon susreta objavila zajedničku fotografiju sa suprugom uz poruku: "Zauvijek ponosna na tebe".

Kasnije se osvrnula i na kritike koje su se pojavile nakon utakmice.

"Hvala svima koji su odvojili vrijeme, pogledali utakmicu i poslali nam podršku. To nam puno znači. A što se tiče ostalih - informirajte se. Reprezentacija Curaçaa u ovom obliku postoji tek od 2011. godine", poručila je.

Zorannah na Instagramu Foto: Zorannah/Instagram

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Podsjetila je i na veliku razliku između njemačke reprezentacije i Curaçaa te naglasila da je sam plasman na Svjetsko prvenstvo veliki uspjeh.

"Moj suprug nije Superman, a nogomet nije individualni sport. On je jedan od jedanaestorice", dodala je.

Zorana Jovanović već godinama slovi za jednu od najutjecajnijih influencerica u regiji. Karijeru je započela kao blogerica, a danas njezine profile na društvenim mrežama prati više od milijun ljudi. S pratiteljima redovito dijeli sadržaj o modi, putovanjima i privatnom životu.

Eloy Room, s druge strane, dobro je poznat ljubiteljima nogometa. Iskusni vratar rođen je u Nizozemskoj, a tijekom karijere branio je za klubove poput Vitessea, PSV Eindhovena i Go Ahead Eaglesa. Za reprezentaciju Curaçaa nastupa od 2015. godine te je godinama jedan od njezinih ključnih igrača.

Zorannah - 13 Foto: Instagram

Zorannah - 8 Foto: Instagram

Zorannah - 5 Foto: Instagram

Njihova ljubavna priča započela je nakon upoznavanja preko aplikacije za spojeve, a vezu su javno potvrdili 2023. godine. U međuvremenu su se vjenčali te danas žive u Miamiju, odakle Zorannah često dijeli detalje iz njihove svakodnevice.

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