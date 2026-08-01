Glazbeni završetak za pamćenje: Nina Badrić i Ante Gelo dirnuli publiku u Veloj Luci

Nina Badrić i Ante Gelo zatvorili su ovogodišnje izdanje manifestacije 'Trag u beskraju', a emotivnu glazbenu večer u Veloj Luci nisu propustili ni Oliverovi najbliži.

Manifestacija 'Trag u beskraju' još je jednom završila u znaku emocija, a za glazbeni oproštaj od ovogodišnjeg izdanja pobrinuli su se Nina Badrić i Ante Gelo sa svojim Acoustic Orchestra, na pijaci ispred crkve sv. Josipa u Veloj Luci.

Koncert Nine Badrić i Ante Gele Foto: Ante Cizmic/Cropix

Brojna publika uživala je u večeri ispunjenoj glazbom i emocijama, kojom je još jednom odana počast neprežaljenom Oliveru Dragojeviću.

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U posebnom ambijentu Nina je uz pratnju Ante Gele i njegova orkestra izvela niz svojih i svima dobro poznatih pjesama, stvarajući atmosferu koja je dirnula okupljene. Koncert je bio završni događaj ovogodišnje manifestacije posvećene Oliverovu životu i njegovoj bezvremenskoj glazbenoj ostavštini.

Koncert Nine Badrić i Ante Gele Foto: Ante Cizmic/Cropix

Koncert Nine Badrić i Ante Gele Foto: Ante Cizmic/Cropix

Posebnu pažnju privukla je i Oliverova obitelj. U prvim redovima sjedili su njegova supruga Vesna te sinovi Dino, Damir i Davor Dragojević, koji se rijetko zajedno pojavljuju u javnosti.

Kako danas izgledaju Oliverovi sinovi, pogledajte OVDJE.

Koncert Nine Badrić i Ante Gele Foto: Ante Cizmic/Cropix

Njihov dolazak dodatno je obilježio večer i pokazao koliko je 'Trag u beskraju' važan događaj za obitelj, ali i sve koji i dalje s ljubavlju čuvaju uspomenu na Olivera.

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Koncert Nine Badrić i Ante Gele Foto: Ante Cizmic/Cropix

Koncert Nine Badrić i Ante Gele Foto: Ante Cizmic/Cropix

Više o veličanstvenoj atmosferi koja je obilježila središnji koncert manifestacije, na kojem su tisuće ljudi i stotine brodova pod zvjezdanim nebom pjevale Oliverove pjesme, pročitajte OVDJE.

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